ÍÂ¼²Í½ã¡Ö¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×Ï©¾å¤Ç¤Î¡È¸ýÏÀ¥í¥±¡É»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á!¡¡»Å»ö¤Ï½çÄ´¤â¡È±ä´ü¡É¤¬Â³¤¯üâ¶¶³¤¿Í¤È¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó
¡Ö¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡2·î²¼½Ü¡¢ÍÛ¤¬Íî¤Á¤¿Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¡£¤Þ¤Ð¤é¤Ë¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¤Ê¤«¡¢ÅÜÀ¼¤ò¤¢¤²¤ëÍÂ¼²Í½ã¤Î»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡£
¡Ö4·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüÍË·à¾ì¡ØGIFT¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¤è¡£¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤òÂêºà¤Ë¡¢¼å¾®¥Á¡¼¥à¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥º¥Ö¥ë¥º¡Ù¤ÎºÆµ¯¤òÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¨¡¼¥¹Ìò¤ò»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ØÆ³¤³¤¦¤È¤¹¤ë¸ÉÆÈ¤ÊÅ·ºÍÅª±§ÃèÊªÍý³Ø¼Ô¤òÄé¿¿°ì¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£Äé¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï27Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüÍË·à¾ì¼ç±é¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿ÄÌ¹Ô¿Í¤Ï¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ë¡£
¡ÖÄÌ¹Ô¿Í¤òÄÌ¤¹¤È¤¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¡£¼þ°Ï¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¶«¤ÓÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉþÁõ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤ËÆëÀ÷¤àÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ò2¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTOD¡ÇS¡×¤Î¥Ð¥Ã¥°¤À¡£
¡ÖÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï30¡Á50Âå¤Î»Ù»ý¤¬ÆÃ¤Ë¶¯¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¾å¼Á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÄÌ¶ÐÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÂ¼¤µ¤ó¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ØT ¥¿¥¤¥à¥ì¥¹ ¥ì¥¶¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥° ¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡Ù¤Ç¤ªÃÍÃÊ¤ÏÌó31Ëü±ß¡£
¡¡Ã¼Àµ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¡ÈT¡É¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯Æ±¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶¡¼¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿TOD¡ÇS¤Î¿Íµ¤¥é¥¤¥ó¡£½ñÎà¤äPC¤â¼ý¤Þ¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Æ¯¤¯½÷À¤ÎÄÌ¶Ð¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¨»ïµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹º£²ó¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÆüÍË·à¾ì¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¡È¥¥ã¥ê¥¢¡É¤Ï½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÍÂ¼¡£¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬»äÀ¸³è¤À¡£
¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯Ëö¤Ë¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ÇKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2020Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î¶¦±é¤Ç¡¢ÊóÆ»»þÅÀ¤Ç3Ç¯¤Û¤É¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÇË¶ÉÀâ¤âÎ®¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ç¸òºÝ·ÑÂ³Ãæ¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ìó6Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÅÙ¡¹¡È¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡ÉÊóÆ»¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¡£·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¶á¡¹·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢È¾Ç¯¤´¤È¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¤½¤ì¤Û¤ÉÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÍÂ¼¤µ¤ó¤¬6ºÐÇ¯¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê¹â¶¶¤µ¤ó¤òÍÂ¼¤µ¤ó¤¬¡È»Ð¤µ¤ó½÷Ë¼¡É¤È¤·¤Æ°ìÊâ¸å¤í¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¹â¶¶¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë·ëº§¤¬¡È±ä´ü¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¹â¶¶¤µ¤ó¤Î»ö¾ð¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿ÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æ¤â»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ÎKing ¡õ Prince¤Ï2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯3Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´ü¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò¹¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆþÀÒ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡È¥ê¥¢¥ë¸ý·ö²Þ¡É¤À¤±¤ÏÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£