【Amazon 新生活セール】スノーピーク・ogawa・DODなどが最大半額に

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中からスノーピーク・ogawa・DODのアウトドアグッズをご紹介。キャンプやBBQなどで活躍するアイテムが揃っているのでチェックしてみてくださいね。

フッ素加工を施したアルミ素材の浅型クッカー

大きめの鍋にも対応。五徳をコンパクトに収納できる卓上ガスコンロ

前室があってゆったり使えるアメニティドーム

小さな炎が静寂の夜を情緒的に演出「リトルランプ ノクターン」

燕三条の高い技術を使って磨かれたステンレスカップ

フルメッシュで、シェルター時にも風が通る2ルームテント

豊富なアレンジを楽しめる。ogawaのワンポール型タッソ

高さを調節できる「ハイ&ローコットワイド」

深く沈み込めるので、リラックスタイムに最適なチェア

完全防水でテントやシェルターにぴったりサイズのPVCマルチシート

煮る、揚げる、蒸す。手のひらサイズで料理の幅を3倍に広げる欲張りセット

350ml缶6缶と保冷剤がぴったり入るソフトクーラー

教科書、書類、着替えなど、かさばる荷物もきれいに収納

キャリーに取り付けもできる、軽量なトートバッグ

ショルダー・ボディ・手持ちの3WAYで使えるバッグ

軽量でコンパクト。シンプルで組み立てやすい3人用ワンポールテント

シンプルで組み立てやすい。5人用のワンポールテント

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。