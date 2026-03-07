【Amazon 新生活セール】スノーピーク・ogawa・DODなどが最大半額に
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中からスノーピーク・ogawa・DODのアウトドアグッズをご紹介。キャンプやBBQなどで活躍するアイテムが揃っているのでチェックしてみてくださいね。

フッ素加工を施したアルミ素材の浅型クッカー


Snow Peak(スノーピーク)

スノーピーク(snow peak) シングルバーナー コンパクト収納 スタッキング ヤエンシリーズ SCS-201/CS-251/GS-360 防災 ヤエン クッカー 1000

9,108円 → 5,700円（37%オフ）

大きめの鍋にも対応。五徳をコンパクトに収納できる卓上ガスコンロ


Snow Peak(スノーピーク)

スノーピーク(snow peak) 防災 HOME&CAMPバーナー スノーピーク(snow peak) 防災 HOME&CAMPバーナー シルバー GS-600SL カセットコンロ 防災用 折りたたみ デザイン家電

13,750円 → 8,179円（41%オフ）

前室があってゆったり使えるアメニティドーム


Snow Peak(スノーピーク)

スノーピーク(snow peak) アメニティドーム スノーピーク(snow peak) アメニティドーム 3 人用 キャンプ&ハイキング

41,800円 → 20,221円（52%オフ）

小さな炎が静寂の夜を情緒的に演出「リトルランプ ノクターン」


Snow Peak(スノーピーク)

スノーピーク(snow peak) ガスランタン リトルランプ ノクターン （ガス別売り） スノーピーク(snow peak) リトルランプ ノクターン/雪峰祭2023秋 2023 EDITION FES-147 GIGA POWER (GOLD)110g,220g,450g(ガス別売り)

6,380円 → 3,920円（39%オフ）

燕三条の高い技術を使って磨かれたステンレスカップ


Snow Peak(スノーピーク)

【Amazon.co.jp限定】スノーピーク(snow peak) ECO CUP エコカップ キャンプ アウトドア

3,025円 → 2,420円（20%オフ）

フルメッシュで、シェルター時にも風が通る2ルームテント


ogawa(オガワ)

ogawa(オガワ) アウトドア キャンプ テント ロッジドーム型 ファシル [4人用] 2737 ogawa(オガワ) アウトドア キャンプ テント ロッジドーム型 ファシル 【4人用】 2737

129,800円 → 56,451円（57%オフ）

豊富なアレンジを楽しめる。ogawaのワンポール型タッソ


ogawa(オガワ)

ogawa(オガワ) アウトドア キャンプ テント ワンポール型 タッソ ogawa(オガワ) アウトドア キャンプ テント ワンポール型 タッソ 【1~2人用】T/C サンドベージュ 2727

71,500円 → 38,500円（46%オフ）

高さを調節できる「ハイ&ローコットワイド」


ogawa(オガワ)

ogawa(オガワ) キャンプ アウトドア ベッド ハイ&ローコットワイド ogawa(オガワ) アウトドア キャンプ ベット ハイ&ローコットワイド (高さ2段階) チャコールグレー 1984 191×71×高さ42/25cm

31,350円 → 16,500円（47%オフ）

深く沈み込めるので、リラックスタイムに最適なチェア


ogawa(オガワ)

ogawa(オガワ) キャンプ アウトドア チェア リラックスチェア ogawa(オガワ) キャンプ アウトドア チェア リラックスチェア サンドベージュ 1930-70

11,550円 → 8,927円（23%オフ）

完全防水でテントやシェルターにぴったりサイズのPVCマルチシート


ogawa(オガワ)

オガワ(ogawa) アウトドア テントシート PVCマルチシート 小川キャンパル PVCマルチシート 220×150用 1401

6,500円 → 4,697円（28%オフ）

煮る、揚げる、蒸す。手のひらサイズで料理の幅を3倍に広げる欲張りセット


DOD(ディーオーディー)

DOD(ディーオーディー) シェラケトルアゲムシ フライヤー セット ケトル 揚げ網 蒸し器 せいろ クッカー KS1-166-SL

5,000円 → 4,554円（9%オフ）

350ml缶6缶と保冷剤がぴったり入るソフトクーラー


DOD(ディーオーディー)

DOD(ディーオーディー) ソフトくらら(4) 4L 6缶サイズ 極厚断熱材 ソフトクーラーバッグ コンパクト 軽量 で扱いやすい CL1-918-TN/BK/KH/BL DOD(ディーオーディー) ソフトくらら(4) 4L 6缶サイズ 極厚断熱材 ソフトクーラーバッグ コンパクト 軽量 で扱いやすい CL1-918-BK ブラック

3,940円 → 2,556円（35%オフ）

教科書、書類、着替えなど、かさばる荷物もきれいに収納


DOD(ディーオーディー)

DOD(ディーオーディー) ハコピタイト リュック バックパック 35L スクエア ボックス型 大容量 【PC収納/A4/B4対応】 防水生地 通学 通勤 旅行 アウトドア BA138-BK

13,000円 → 11,081円（15%オフ）

キャリーに取り付けもできる、軽量なトートバッグ


DOD(ディーオーディー)

DOD(ディーオーディー)ストート トート ショルダーストラップ付き 2WAY 多収納 撥水 ユニセックス アウトドア フェス 軽量 手ぶら 旅行 BA055-BK/CA/BL [ディーオーディー] ストート トート ショルダーストラップ付き 2WAY 多収納 撥水 ユニセックス アウトドア フェス 軽量 手ぶら 旅行 BA055-CA

4,864円 → 4,378円（10%オフ）

ショルダー・ボディ・手持ちの3WAYで使えるバッグ


DOD(ディーオーディー)

[ディーオーディー] ナニゲニーショルダー ショルダーバッグ 3WAY ボディバッグ 撥水 ポーチ 多機能ポケット アウトドア キャンプ 男女兼用 BA265-BK/BA265-BG [ディーオーディー] ナニゲニーショルダー ショルダーバッグ 3WAY ボディバッグ 撥水 ポーチ 多機能ポケット アウトドア キャンプ 男女兼用 BA265-BK

4,400円 → 4,004円（9%オフ）

軽量でコンパクト。シンプルで組み立てやすい3人用ワンポールテント


DOD(ディーオーディー)

DOD(ディーオーディー) ワンポールテントS 3人用 【収納コンパクト&かんたん設営】 DOD(ディーオーディー) ワンポールテントS 3人用 【収納コンパクト&かんたん設営】 T3-44-TN

13,582円 → 8,360円（38%オフ）

シンプルで組み立てやすい。5人用のワンポールテント


DOD(ディーオーディー)

DOD(ディーオーディー) ワンポールテントM 5人用 【収納コンパクト&かんたん設営】 DOD(ディーオーディー) ワンポールテントM 5人用 【収納コンパクト&かんたん設営】 T5-47-BK

18,582円 → 9,900円（47%オフ）

その他のおすすめ商品


PYKES PEAK

【2025年防災グッズ大賞受賞】PYKES PEAK 簡易トイレ 災害用 15年保存 携帯トイレ 防災グッズ 防災 防災トイレ 災害用 非常用 防災チェックリスト付き モグラ隊長 【防災士推奨】PYKES PEAK 救急トイレ 簡易トイレ 120回セット 凝固剤×120 共通袋×144 手袋×120 災害トイレ 15年保存 携帯トイレ 防災グッズ 災害用 非常用 防災チェックリスト付き モグラ隊長

5,381円 → 4,480円（17%オフ）

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ カセットボンベ 250g×3本入 カセットコンロ ガス キャンプ アウトドア 防災 備蓄 ローリングストック 長持ち 高火力 IGB-250B

860円 → 543円（37%オフ）

旅寝工房

ポケット尻クッション 【お尻がふわっ！】 レジャーシート 厚手 一人用 エアー 座布団 お尻 クッション 飛行機 夜行バス 旅寝工房 ポケット尻クッション 【お尻がふわっ！】 レジャーシート 厚手 一人用 エアー 座布団 お尻 クッション 飛行機 夜行バス ダークグレー 旅寝工房

1,980円 → 1,782円（10%オフ）

ENUOTEK

エアーマット キャンプ マット【30s膨らむ･10CM厚さ】足踏み式/高反発スポンジ 無限連結可能 R値4.0/9.5 車中泊 防災 厚手 枕付き 超軽量 コンパクト 防水 寝袋 持ち運び便利 簡単収納 補修テープ付 災害 登山 テント用 キャンプ用品 エアーマット キャンプ マット【30s膨らむ･10CM厚さ】足踏み式 無限連結可能 R値4.0 車中泊 防災 厚手 枕付き 超軽量 コンパクト 防水 寝袋 持ち運び便利 簡単収納 補修テープ付 災害 登山 テント用 キャンプ用品

4,800円 → 2,829円（41%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
