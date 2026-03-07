「ラヴ上等」Baby（ユリア）、春らしさ全開のニューヘアで雰囲気ガラリ「美人度さらに上がってる」「綺麗とカッコいいが両立」の声
【モデルプレス＝2026/03/07】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演した“Baby”ことユリア（鈴木ユリア）が3月5日、自身のInstagramを更新。ニューヘアカラーを披露し、注目を集めている。
【写真】ヤンキー恋リア出演26歳「センス良すぎ」ニューヘアで雰囲気ガラリ
Babyは「ニューヘアカラー」「目印の＃フェイスフレーミングはそのまま 春ですな」とつづり、最新のヘアスタイルを投稿。以前の明るいブロンドのフェイスフレーミングから、春らしいピンク系カラーとアップデートした姿を披露した。顔周りに柔らかなピンクを取り入れた、華やかなスタイルとなっている。
この投稿には「春らしくて素敵」「いつもおしゃれで憧れる」「最高に似合ってます」「センス良すぎ」「美人度さらに上がってる」「綺麗とカッコいいが両立してる」などの声が寄せられている。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。Babyは“つーちゃん”こと塚原舜哉とカップル成立。ショーダンサー・あも（AMO）による水を使ったショーでその水がかかったことにキレて放った一言「水はヤベェだろ」も話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ヤンキー恋リア出演26歳「センス良すぎ」ニューヘアで雰囲気ガラリ
◆Baby、ニューヘアカラー披露
Babyは「ニューヘアカラー」「目印の＃フェイスフレーミングはそのまま 春ですな」とつづり、最新のヘアスタイルを投稿。以前の明るいブロンドのフェイスフレーミングから、春らしいピンク系カラーとアップデートした姿を披露した。顔周りに柔らかなピンクを取り入れた、華やかなスタイルとなっている。
◆Babyの投稿に反響
この投稿には「春らしくて素敵」「いつもおしゃれで憧れる」「最高に似合ってます」「センス良すぎ」「美人度さらに上がってる」「綺麗とカッコいいが両立してる」などの声が寄せられている。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。Babyは“つーちゃん”こと塚原舜哉とカップル成立。ショーダンサー・あも（AMO）による水を使ったショーでその水がかかったことにキレて放った一言「水はヤベェだろ」も話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】