Baby（ユリア）（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/07】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演した“Baby”ことユリア（鈴木ユリア）が3月5日、自身のInstagramを更新。ニューヘアカラーを披露し、注目を集めている。

【写真】ヤンキー恋リア出演26歳「センス良すぎ」ニューヘアで雰囲気ガラリ

◆Baby、ニューヘアカラー披露


Babyは「ニューヘアカラー」「目印の＃フェイスフレーミングはそのまま 春ですな」とつづり、最新のヘアスタイルを投稿。以前の明るいブロンドのフェイスフレーミングから、春らしいピンク系カラーとアップデートした姿を披露した。顔周りに柔らかなピンクを取り入れた、華やかなスタイルとなっている。

◆Babyの投稿に反響


この投稿には「春らしくて素敵」「いつもおしゃれで憧れる」「最高に似合ってます」「センス良すぎ」「美人度さらに上がってる」「綺麗とカッコいいが両立してる」などの声が寄せられている。

「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。Babyは“つーちゃん”こと塚原舜哉とカップル成立。ショーダンサー・あも（AMO）による水を使ったショーでその水がかかったことにキレて放った一言「水はヤベェだろ」も話題を呼んだ。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】