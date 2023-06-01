【S.H.Figuarts クモオーグ（シン・仮面ライダー）】 2026年10月発送予定 価格：13,200円 プレミアム バンダイ 販売商品 【SHOCKER下級構成員／黒（シン・仮面ライダー）】 【SHOCKER下級構成員／赤（シン・仮面ライダー）】 参考出品

「シン・仮面ライダー」で、後に仮面ライダーとなる第1バッタオーグと最初に交戦したオーグメント「クモオーグ」が「S.H.Figuarts」のブランドでアクションフィギュア化される。その試作品がTAMASHII NATIONS STORE TOKYOに展示中だ。

中央が「S.H.Figuarts クモオーグ（シン・仮面ライダー）」。左右の「S.H.Figuarts SHOCKER下級構成員／黒（シン・仮面ライダー）」と「S.H.Figuarts SHOCKER下級構成員／赤（シン・仮面ライダー）は参考出品

SHOCKERのクモと人間の人外融合型オーグメント、クモオーグ。複数のSHOCKER下級構成員を従え、裏切り者の始末などの役割を受け持つ。着用している防護ベストのジッパーを開き、4本の隠し腕を展開することが可能。第1バッタオーグとダムでの格闘戦のすえ、ライダーキックでダムの壁に叩き付けられて息絶えた。

人間態の姿は見られなかったが、大森南朋さんのボイスで強い印象的を残したクモオーグを立体化

今回発売される「S.H.Figuarts クモオーグ（シン・仮面ライダー）」は、クモの意匠を持つマスクや、無数のジッパーが備わった防護ベストとパンツを忠実に再現したアクションフィギュアとなる。全身に見える複雑な模様や飾り、ジッパーなど、隅々まで抜かりがない完成度を誇る。

髪の毛とクモの脚部を思わせる頭部の飾りも作り込まれている。眼はクリアパーツ

マスクや防護ベストの複雑な模様はタンポ印刷で再現。展示は試作品で、模様は製品版でさらにクオリティアップする予定

特筆すべきは、第1バッタオーグとの戦闘で見せた4本の隠し腕も再現しているということ。防護ベストのパーツを交換することで、ジッパーから現れた4本の腕がある状態を楽しめるようになっている。もちろんそれぞれに可動用の関節が備わっている。

阿修羅像を思わせる6本の腕。背中と腹部のパーツを交換して取り付ける

付属品は敵を拘束するための糸、第1バッタオーグを倒すための爆弾、そして「シン・仮面ライダーチップス」の付属カード用などに撮影された「もしもしテレフォン」シリーズを再現するための電話機も付属する、遊び心あふれる仕様だ。

「S.H.Figuarts SHOCKER下級構成員」の黒と赤。インナーのタートルネックの色と装備品が異なっている。

参考展示となるが、企画検討中の「S.H.Figuarts SHOCKER下級構成員／黒（シン・仮面ライダー）」、「S.H.Figuarts SHOCKER下級構成員／赤（シン・仮面ライダー）」も同時に展示中。クモオーグと一緒に並べると実に画になる存在で、こちらの発売にも期待したい。

(C)石森プロ・東映/2023「シン・仮面ライダー」製作委員会