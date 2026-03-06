テレビ東京は６日、サッカー元日本代表でタレントの前園真聖が、番組収録で「右膝外側半月板損傷」の大けがを負い、手術を受けたことを公式サイトで発表した。前園が負傷したのは２月２８日、同局の「旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケだった。出演者がゲームの危険性などを指摘し、内容変更を求めている状況下で、製作サイドの意向をくみ取った前園がゲームの内容確認した際に、不安定な斜面で転倒。右足を痛め、精密検査の結果、右膝外側半月板損傷と診断されて、この日手術を受けた。

また、前園が所属するサニーサイドアップもリリースを出して、本人のコメントを掲載。前園は「この度はご心配をおかけして申し訳ありません。無事に手術も終え、今後はリハビリに励んで行くことになります。少しでも早く皆様の前に戻って来れるようにリハビリを頑張って参ります。今年はW杯も始まります。私も日本代表を解説者として皆さんと一緒に応援していきたいと思います」と前向きなコメントを出した。

「出演者の負傷に関するお知らせ」としてテレビ東京が公式サイトに掲載した経過とコメントは以下

2026年2月28日（土）、テレビ東京の「旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケにおいて、出演者の前園真聖さんが負傷する事故が発生いたしました。

事故は番組内の『ミッション』と称されるゲームにおいて、出演者サイドがミッションの危険性等を指摘し、内容の変更を求めていた状況で発生したものです。こうした状況下で番組制作サイドの意向を汲み取っていただいた前園さんが、ゲーム内容を確認した際に、不安定な斜面で転倒し、右足を負傷してしまいました。精密検査の結果、「右膝外側半月板損傷（通常歩行は約1ヶ月半以降の見込み）」と診断されました。これを受け、3月6日に手術を行い、無事に終了したと聞いております。ロケの過程において前園さんにこのような怪我を負わせてしまったことを重く受け止めております。前園さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、前園さんをはじめ関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

当社は、前園さんの今後の治療等に関し、誠実な対応を行ってまいります。また、外部の法律事務所の協力を得て、今回の事故の原因究明を早急に実施するとともに、今後は撮影前の現場における安全確認をさらに強化するなど、再発防止に最大限努め、番組制作を進めてまいります。

2026年3月6日