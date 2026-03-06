この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ahamoとドコモ光は「過去最高の組み合わせ」だった。セット割なしでも実質1年以上無料で使えるキャンペーンの活用術

ドコモラボチャンネルが「【2026年最新】ahamoユーザーおすすめ光回線！ahamoならドコモ光1択の5つの理由と3つの最強メリット」を公開した。動画では、ahamoユーザーに最適な光回線について、多くの人が抱く誤解を解きながら解説している。



ahamoユーザーはセット割の対象外であるため、ドコモ光との組み合わせは最適ではないと思われがちだ。しかし、同チャンネルは、それは「めちゃくちゃ損してる」考え方だと指摘。現在のキャンペーンを最大限に活用することで、ahamoとドコモ光は「実質1年以上無料で利用できる過去最高の組み合わせ」になると結論付けた。



動画では、光回線選びで最も重要なのは月々の割引額ではなく、「トータルでいくら手元に残るか」という視点だと強調。その上で、ahamoユーザーがドコモ光を選ぶべき5つの理由を挙げた。



最大の理由は、代理店であるGMOが実施する高額なキャッシュバックキャンペーンだ。当チャンネル限定の優待コード「DCMH」を入力して申し込むことで、最大84,000円のキャッシュバックが受けられる。ahamoの乗り換えキャンペーン（最大20,000pt）と併用すれば、合計で最大10万円以上の還元となり、この特典で月々の通信費を相殺すれば、プランによっては実質1年以上の無料期間が生まれるという計算だ。



また、月額料金だけを比較するとahamo光の方が安価に見えるが、このキャッシュバックを考慮して2年間の実質料金をシミュレーションすると、ドコモ光の方が圧倒的に安くなるという。例えば1ギガマンションプランの場合、ahamo光の実質月額が3,213円であるのに対し、ドコモ光は900円まで抑えられる。



さらに、ahamoユーザー自身はセット割の対象外だが、家族がドコモの対象プランを利用していれば、家族割が適用され、家族全体の通信費を節約できるメリットもある。



動画の最後には、これらの高額キャッシュバックを失敗せずに受け取るための具体的な手順も解説。結論として、ahamoユーザーにとってドコモ光は、セット割の有無に関わらず、キャンペーンによるトータルコストの削減効果が非常に大きい選択肢であるとまとめた。