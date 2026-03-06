Da-iCE花村想太、ソロで「TGC」初出演 岩瀬洋志・杢代和人ら「TGC2026 S/S」追加出演者解禁【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/06】3⽉14⽇に国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館にて開催される『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、『TGC2026 S/S』）より、追加出演者が発表された。
「ViVi国宝級イケメンランキング」2025年下半期NEXT部⾨1位の岩瀬洋志と2位の杢代和⼈に加えて、先⽉2026年2⽉に約2年半ぶりとなる待望のニューアルバム『honest』をリリースしたばかりのダンス＆ボーカルグループ・WATWINGから高橋颯（※「高」は正式には「はしごだか」）と福澤希空、そして、⾝⻑185cmの圧倒的なスタイルとフォトジェニックな佇まいを武器に、モデル、俳優として表現のフィールドを広げ続ける石川愛大のゲスト出演が決定した。
さらに、メインアーティスト第7弾に、4オクターブの⾼⾳ボイスを持つ、5⼈組男性アーティスト・Da-iCEのボーカル兼パフォーマーで、楽曲制作も多数⼿がけ、作詞を担当した『CITRUS』では第63回⽇本レコード⼤賞を受賞、先⽉2026年2⽉には初のソロ楽曲『Me.exe』を発表し、2026年6⽉には、初アルバムの発売を⽪切りにライブツアー『SOTA HANAMURA Live Tour 2026』をスタートさせるSOTA HANAMURA（花村想太）が決定した。（modelpress編集部）
イベント名称：第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER（略称：TGC2026 S/S）
開催⽇時：2026年3⽉14⽇（⼟） 開場12：00 開演14：00 終演21：00（予定）
会場：国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館（〒150ー0041 東京都渋⾕区神南2−1−1）
メインモデル：嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、岡崎紗絵、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」乃木坂46）、菊池日菜子、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）桜井玲香、佐々木久美、佐々木満音、志田こはく、Shiho、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、的野美青（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」櫻坂46）、山下美月、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順
モデル：きぃぃりぷ、chun、中村里砂、向井怜衣 他 ※50音順
ゲスト：黒川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、中務裕太（GENERATIONS）、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、本田響矢、宮世琉弥、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、和田颯（Da-iCE） 他 ※50音順
メインアーティスト：ALPHA DRIVE ONE、EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、MyM、ME:I 他 ※50音順
オープニングアクト：AtHeart、ONSENSE、瀬名ちひろ 他※50音順
MC：EXIT、鷲見玲奈 他※50音順
スタジオMC：柏木由紀、北原里英
ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他
◆Da-iCE花村想太、ソロでTGC初出演
◆「TGC2026 S/S」開催概要
