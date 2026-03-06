アーノルド・パーマー招待

米男子ゴルフのアーノルド・パーマー招待は現地時間5日、米フロリダ州ベイヒル・クラブ＆ロッジ（7466ヤード、パー72）で開幕した。補欠から急きょ出場した李昊桐（中国）がマナー違反を連発。英紙「ガーディアン」は、李の振る舞いを「痛ましく恥ずべき」と厳しく批判している。

同紙は「リがファンに言い返し、ローリーはまたしても困難な一日を耐える」との見出しで記事を掲載。初日で5オーバーの77と崩れた李は、最終18番パー4でダブルボギーを叩いた。グリーン脇のバンカーでパターを選択し、見事に脱出するもなぜか激高。怒りに任せてバンカーの砂を蹴り上げた。

記事によると、ラウンド後には、練習場に李の怒号が響き渡ったという。キャディーが折れたロブウェッジをゴミ箱に入れた直後、観客から「もう1本折ってみろ！」とヤジが飛ぶと、李は「失せろ！」と、ジェスチャーを交えて応戦。さらに、キャディーに対しても激しい言葉を浴びせ続けた。

同紙はこの一連の行動を「痛ましく、恥ずべきわがままであり、リはPGAツアーから懲戒処分を受けるべきだ」と断罪した。不本意なスコアに終わったとはいえ、周囲に対する敬意を欠いた態度には批判が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）