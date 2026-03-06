OpenAIが「GPT-5.4」をリリース、人間より上手にPCを操作できる「エージェント性能に優れた最も有能で効率的なフロンティアモデル」

OpenAIが「GPT-5.4」をリリース、人間より上手にPCを操作できる「エージェント性能に優れた最も有能で効率的なフロンティアモデル」