±Ç²è´ÆÆÄ¤Îºç±ÑÍºÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò£¸Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¡¡£²£°Âå½÷À£²¿Í¤Ë¡Ö±éµ»»ØÆ³¡×¤È¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù
¡¡½à¶¯´¯ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Îºç±ÑÍºÈï¹ð¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤¬£¶Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Ä¨Ìò£¸Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤ÈºçÈï¹ð¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤È£±£¶Ç¯¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë£²£°Âå¤Î½÷À£²¿Í¤Ë¡Ö±éµ»»ØÆ³¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºçÈï¹ð¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¡¢Í×µá¤Ë±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð½÷Í¥³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È½÷À¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤«¤»¡¢¹³µñÉÔÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¾è¤¸¤Æ¡¢¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¡£ºçÈï¹ð¤ÏÃË½÷¤Î´Ø·¸¤ÏÇ§¤á¤¿¤¬¡¢½÷À¤¬¹³µñÉÔÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈÝÄê¡£¸øÈ½¤Ç¤â°ì´Ó¤·¤Æ¡ÖÑÍºá¤Ç¤¹¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤È¶î¤±½Ð¤·¤ÎÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÎ©¾ì¤Îº¹¤òÍøÍÑ¤·¡¢½÷À¤ò¼«¿È¤Î¤Ï¤±¸ý¤È¤·¤¿ÈÜÎô¤Ç°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤ÈÃÇºá¤·¡¢Ä¨Ìò£±£°Ç¯¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£