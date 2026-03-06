NHKのチーフディレクターの男が、東京・渋谷区の路上で、面識のない女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。

逮捕されたのは、NHK報道局スポーツセンタースポーツ情報番組部のチーフディレクター、中元健介容疑者(50)です。

中元容疑者は今年1月、面識のない20代の女性を渋谷区の路上から近くのビルの中に連れ込み、性的暴行を加えた疑いがもたれています。

警視庁によりますと中元容疑者は、「俺危ないものを持っているから」と脅したあと、まわりから見えにくい階段下の踊り場で犯行に及び、自転車で逃走していたということです。

調べに対し中元容疑者は「強制して無理やりさせたということはない」などと話し容疑を一部否認しているということです。

これまでに同様の被害が複数寄せられているうえ中元容疑者の携帯電話から事件に関連している可能性のある動画や画像が見つかっていることから、警視庁は余罪があるとみて調べています。

NHKは「職員が逮捕されたことは誠に遺憾であり、被害に遭われた方、視聴者の皆様に深くお詫び申し上げます。事実関係を早急に確認し、厳正に対処します」とコメントしています。