¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ëö±ÊÍºÂç»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÇÌÌÀÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
Å¾¿¦ÌÌÀÜ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¡Ö²¿¤«¼ÁÌä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌÌÀÜ´±¤«¤é¡ÈµÕ¼ÁÌä¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ì¼ï¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¤Î¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥¦¥¨¥¤¥È¤òÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÕ¼ÁÌä¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÍý²ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÌÀÜ´±¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²ñ¼Ò¤ä»Å»ö¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Çö¤¤¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¦¤Á¤ÇÆ¯¤¯µ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢»ÖË¾°ÕÍß¤¬Äã¤¤¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ÆÉÔºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢µÕ¼ÁÌä¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö»ÖË¾ÅÙ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÉÔºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î¤³¤È¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ÆâÄê¸å¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼ÌÌÃÌ¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌÌÀÜ¤ÇÆÀ¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¯¤¦¤¨¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÌÌÀÜÃæ¤Ë²ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö²¿¤ò¼ÁÌä¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²¿¤â»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡È»È¤¨¤ë¡ÉµÕ¼ÁÌä¤ò5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æþ¼Ò¸å¤Ë¡Ö²¿¤ò´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¡¡ÖÆþ¼Ò¸å¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢É¾²Á¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Æþ¼Ò¸å¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò½Ð¤»¤ÐÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤«¤É¤¦¤«¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ²¿¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¯¤Êý¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð±Ä¶È¿¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Î¥ë¥Þ¤Î¿å½à¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÆü¡¹¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾åÎ®¹©Äø¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤â¾ºµë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤«¤º¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤Î¥Î¥ë¥Þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤º¤Ã¤È³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¾åÎ®¹©Äø¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÇ¯¼ý¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖÉ¾²Á¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÌÌÀÜ´±¤Ë¡Ö¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¼ÁÌä¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÌÜÅª¤òÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢É¾²Á¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÆþ¼Ò¸å¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¿Í¤À¡×¤È¥×¥é¥¹¤Î°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÌÀÜ´±¸Ä¿Í¤Ø¤Î¼ÁÌä¤Ï¸ú²ÌÅª
¢¡Ö¡û¡ûÍÍ¤´¼«¿È¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÌÌÀÜ´±¼«¿È¤¬»Å»ö¤Ë¤É¤ó¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£µÕ¼ÁÌä¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÌÌÀÜ´±¸Ä¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÁÌä¤ÏÈó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
ÌÌÀÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿Í¤ÏÄ¾Â°¤Î¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÏÆ¯¤¯¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÌÀÜ´±¤¬²¿¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¡¢²¿¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿»Å»öÆâÍÆ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·ÌÌÀÜ´±¼«¿È¤¬ÃæÅÓÆþ¼Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Æþ¼Ò¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ½ªÅª¤Ê°Õ»×·èÄê¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤Ê¤É¤È¤Ò¤È¸ÀÅº¤¨¤Æ¤«¤é¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÄ¹¤¯Æ¯¤¯°ÕÍß¡×¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¾ÍèÁü¤ò³Î¤«¤á¤ë
£¡ÖÆþ¼Ò¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯Æ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¾ÍèÁü¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¯¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¾Íè¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤òÊâ¤á¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢±Ä¶ÈÉô¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¹¤Êý¤Ç¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ÌÌÀÜ´±¤Ï¡ÖÄ¹´üÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡×¡Ö¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¿Í¤À¡×¤È´¶¤¸¡¢É¾²Á¤â¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë»Ä¶È¤Î¼ÂÂÖ¤òÊ¹¤½Ð¤¹
¤¡Ö1Æü¤Î¶ÈÌ³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×
4¤ÄÌÜ¤Ï¡¢1Æü¤Î»Å»ö¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Æþ¼Ò¸å¤ÎÆ¯¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ä¤«¤à¤Î¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð±Ä¶È¿¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢1Æü¤Ë²¿¼Ò¤Û¤ÉË¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¾¦ÃÌ°Ê³°¤Ë¤É¤ó¤Ê¶ÈÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢»öÌ³ºî¶È¤ÎÎÌ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÀÜ´±¤«¤é¤â¡ÖÆþ¼Ò¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Æþ¼Ò°ÕÍß¤Î¹â¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼ÁÌä¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¤ÏÄ¾ÀÜÊ¹¤¤Ë¤¯¤¤»Ä¶È»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£»Ä¶È»þ´Ö¤äÊ¡Íø¸üÀ¸¡¢Íµë¾Ã²½Î¨¡¢µëÍ¿¤Ê¤É¤Ï¡¢ÌÌÀÜÃæ¤ËÄ¾ÀÜ¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¶ÈÌ³¤è¤ê¤âÂÔ¶øÌÜÅö¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢°°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·1Æü¤Î»Å»ö¤ÎÎ®¤ì¤òÊ¹¤¯Ãæ¤Ç¡Ö²¿»þ¤´¤í¤Ë¤ªµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö½Ð¼Ò¤Ï²¿»þ¤´¤í¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼«Á³¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë»Ä¶È¤Î¼ÂÂÖ¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆâÄêÁ°¤Ë»Ä¶È»þ´Ö¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ìò¿¦¼Ô¤È¤ÎºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¤³¤È
¥¡Öº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×
5¤ÄÌÜ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Îº£¸å¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¤³¤ì¤Ï¡¢ºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ç»ö¶ÈÉôÄ¹°Ê¾å¤ÎÌò¿¦¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¸Â¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿4¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Ï¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¶ÈÉôÄ¹°Ê²¼¤ÎÌò¿¦¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤âÌÀ³Î¤Ê²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ï¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢°ì¼¡ÌÌÀÜ¤Ç¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÌÀÜ¤Î¾ì¤ËÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÁÌä¤ÎÆâÍÆ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¿°ì¼¡ÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¶ÈÌ³¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ö¶ÈÉôÄ¹°Ê¾å¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ç¤Ï·Ð±Ä¤ä»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ö¶ÈÀïÎ¬¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÌÜÅª¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤Î³ÎÇ§¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¤È¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¤¬½Ì¾®·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»öÁ°¤Ë¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·Ð±Ä¿Ø¤¬²ñ¼Ò¤Î¾Íè¤òËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£»ö¶ÈÀïÎ¬¤ò¤¦¤Þ¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¶ÈÌ³¤À¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·Ð±Ä¤¬¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ïµ¡Ì©»ö¹à¤Ë¤¢¤¿¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡×¡Ö¤â¤·¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤Ò¤È¸À¤òÅº¤¨¤Æ¤«¤é¼ÁÌä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÕ¼ÁÌä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÌÌÀÜ¤Î¾ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ëö±Ê ÍºÂç¡Ê¤¹¤¨¤Ê¤¬¡¦¤æ¤¦¤¿¡Ë
¥¢¥¯¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¥ã¥ê¥¢¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£2012Ç¯¤è¤ê¡Ö¼«Î©·¿¿Íºà¤Î°éÀ®¡×¤ò¼´¤Ë¡¢Å¾¿¦»Ù±ç¡¦¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô8Ëü5000¿ÍÄ¶¡£Å¾¿¦¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤Å¾¿¦¡×ÊÔ½¸Ä¹¤È¤·¤Æ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥¸¥¥ã¥ê¡×¡¢À®Ä¹¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¸þ¤±¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È°éÀ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥Í¥Ç¥£¥¯¡×¤ò±¿±Ä¡£
¡Ê¥¢¥¯¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Ëö±Ê ÍºÂç¡Ë