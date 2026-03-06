AI導入で「やらかす企業」の特徴…数百億の予算が《水の泡》になるリスク

2026年1月末、世界の株式市場を牽引してきた巨大テック企業群の動向に、ある興味深い現象が起きた。1月30日、米IT大手マイクロソフト（MSFT）が発表した決算は、市場予想を上回る内容だった。

売上高は前年比17%増（約620億ドル）、営業利益に至っては21%増（約270億ドル）という驚異的な二桁成長を記録し、なかでもクラウドサービス「Azure（アジュール）」を含むインテリジェント・クラウド部門が業績を大きく牽引。依然としてAIブームの絶対的な牽引役としての強さを示したかに見えた。

しかし直後の時間外取引において、同社の株価は最大7%急落するという意外な値動きを見せたのである。

この動きについて、海外企業のM&Aアドバイザー、企業コンサルティングを行う佐野 Mykey 義仁氏（以下、マイキー佐野氏）は、AI市場に対する投資家の評価基準が「期待」から「現実の生産性・利益」へと変化したことを指摘する。

だが、投資家の評価基準が「現実の生産性・利益」に変化し、世界中の企業がこぞってAIを導入、そして、莫大な予算を割いているにもかかわらず、なぜ「現場の生産性が上がった」という具体的な成果が世の中に見えてこないのだろう。

「AIを入れたのに現場がまったく変わらない」

その背景には、多くの企業が陥る“システム導入の落とし穴”と、人間が新しい道具を使いこなすまでにかかる“時間差”という厄介な問題が隠されている。

前編記事『なぜ「メタ」だけが評価されるのか…マイクロソフトも苦戦《決算》でバレた“AI導入の実態”と評価基準の「劇的な変化」』に続き、マイキー佐野氏の解説をお届けする。

数百億の予算が水の泡...。急速すぎるAIの普及はキケン

マイキー佐野氏は、この停滞の根本的な原因について、「企業側のAI導入アプローチが、構造的に極めて不安定で脆弱な形で行われているからです」と指摘する。

過去のIT革命やPC普及が最終的に社会全体の生産性を劇的に押し上げた背景には、時間をかけた強固な基盤構築の存在が欠かせない。マイキー佐野氏はこの成長プロセスを、日本の“富士山型”に例える。

「ITが普及した時代のアプローチは、富士山のように底辺を広く取り、ゆっくりと高さを出していくモデルでした。例えば、まずパソコンを導入し、現場の人間が使い方を模索し、できる人とできない人が教え合いながら、各段階でじっくりと人材育成と業務フローの最適化が進んでいった。

このように裾野を広げながら、一段ずつ確実に土台を築き上げていくアプローチは、非常に耐久性が高いんです。これなら、仮に1階部分のシステムでエラーが起きても、組織全体が崩壊することはありません」

それは、アナログな人間社会の適応スピードに合わせた、ある意味で泥臭く着実な変化の過程と言っていい。しかし、現在のAI導入の現場ではまったく異なるアプローチが横行しているのだ。

「今のAI導入は、富士山ではなく細長い『塔』をいきなり建てようとしている状態です。何百億ドルという桁違いのAI予算だけが先行し、現場のリテラシー向上や社内データの整理といった地道な土台作りが未完成のまま、他社に遅れるなとばかりに急速に高いシステムを構築しようとしている。

そうなると、当然ながら企業にとって大きなリスクとなります。なぜなら、一本の細い塔は、途中の階層が一つでも機能不全に陥れば、全体がドミノ倒しのように崩れてしまう危険性があるからです」

PC普及には15年。「導入1年で成果が出る」という勘違い

この「基礎なき巨大な塔」が招く悲劇について、マイキー佐野氏は“中東のある建造物”を引き合いに出す。

「ドバイに『ブルジュ・ハリファ』という高さ828メートルの世界一の超高層ビルがいきなり建ちましたよね。ただあのビルが完成直後、どうなったか。テナントが全然埋まらず、空室だらけになったんです。いくら外見が立派で最新鋭のビルを建てても、中に人が入り、そこでビジネスが回らなければ、ビル全体の価値は下がってしまいます」

まさに今のAI市場も、これと同じ轍を踏もうとしている格好だ。現状、多くの企業が「我が社も最新のAIを導入しました」と、競うように立派なビルを建てた。

だが、いざ蓋を開けてみると「現場でそれをどう実務に使うのか」「誰がプロンプトを管理するのか」というルールが定まっていない。つまり、実務というテナントがまったく入っていない状態なのだ。

ツールを購入して導入はしたものの、使い道がわからず現場で放置される…。だからこそ、どれだけ立派なAIを導入しようと、生産性という利益を生み出せるはずもない。

巨額の費用をかけて導入したものの、現場で活用しきれない。こうした状況は、経営層だけでなく市場全体に大きな懸念を生み出している。

その背景には、テクノロジーの圧倒的な進化スピードと、人間の現場がそれを受け入れ適応するスピードとの間に生じた“致命的なミスマッチ”が隠されているのだ。

「ITの歴史を振り返ってみましょう。アメリカの60%の企業がパソコンを導入するまでに、だいたい3〜5年かかりました。さらに、その普及がマクロのGDP成長という数字にしっかりと反映されるまでには、そこから10年を要しています。したがって、新しい技術が国全体の生産性向上という結果を出すまでに、13〜15年と非常に長い時間がかかっていたんです」

人間が新しい道具を使いこなし、業務プロセスそのものを変革するには、本来それだけの時間が必要となる。ところが、AIの普及スピードは過去の常識を完全に覆してしまったと言っていい。

「それに引き換え、2025年のAI導入では、上記のようにPC時代には数年かかったものを、わずか数カ月から1年程度で到達してしまいました。要は、システムの導入スピードだけが異常なほど早かったんです。

それにもかかわらず、結果（生産性）がすぐには伴わない...。だから市場や経営者は『こんなに早く導入したのに、なぜ数字が出ないんだ』という不安に陥り、それが現在の株価の乱高下や『幻滅期』を招いているわけです」

AI幻滅期の勝ち筋は...

急速すぎるシステムの普及と、それに追いついていない現場の実態。その大きなギャップが生み出しているのが、現在の「幻滅期」だ。

だが、ここでテクノロジーへの投資を諦め、AI活用から手を引くべきではないとマイキー佐野氏は説く。

「現在は確かに幻滅期ですが、これは産業が成熟し、本物の市場になるための避けられないプロセスでもあります。ここからの回復のポイントは、『急速な成長』から『堅牢な基盤構築』へと、企業のアプローチを根本的に転換することです」

企業に求められているのは、導入さえすれば何かが劇的に変わるという、魔法のようなソリューションに期待することではない。

「必要なのは、地道な業務改善と人材育成です。前述のブルジュ・ハリファのように、いきなり800メートルの高いビルを建てるのではなく、まずは1階部分の基礎を固め、そこに日々の実務を落とし込んで確実に利益を出す。それができたら次の段階へ進むといった、段階的なアプローチに立ち戻れるかどうかが重要になります」

前編記事から解説してきた「現在の市場の混乱」によって、AIが終わるということは決してない。むしろ、期待先行のブームが落ち着き、各企業が持つ真の実力が試される健全なフェーズへと移行した証拠と言ってよいかもしれない。

「AIを導入した」という事実だけでは、もはや市場の評価は得られないのだ。現在起きているのは、新しいテクノロジーが社会に定着する過程で必ず通る、いわば成長痛と言える。

表面的なシステム導入にとどまらず、現場の実務にAIを泥臭く落とし込み、着実に自社の生産性と利益に結びつけることができた企業だけが、この先の本格的なAI時代を生き残っていくはずだ。

【あわせて読む】ホワイトカラーの大量失業は始まっている…次に消える「意外な職業」

【あわせて読む】ホワイトカラーの大量失業は始まっている…次に消える「意外な職業」