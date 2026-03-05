犬が高齢になったときのごはんの選び方5つ

シニア期の食事は、「年齢」だけで決めるものではありません。体重の増減、活動量、持病の有無など、その子の今の状態を基準に見直すことが重要です。

まずは基本となる5つのポイントを押さえておきましょう。

1.「シニア用」でも中身を確認する

シニア向けと表示されていても、成分バランスは商品ごとに大きく異なります。

年齢表示だけで選ぶのではなく、タンパク質量や脂質、カロリーを確認することが大切です。愛犬の体型や持病に合っているかを基準に判断しましょう。

2.良質なタンパク質を適量含むものを選ぶ

高齢になると筋肉量が落ちやすくなるため、消化しやすい良質なタンパク質が欠かせません。

筋力の維持は、転倒予防や活動量の維持にもつながります。ただし腎臓病などの持病がある場合は、自己判断せず獣医師の指示を優先してください。

3.脂質とカロリーを見直す

運動量が減ると、若い頃と同じ量では体重が増えやすくなります。

肥満は関節や心臓に負担がかかり、病気のリスクも高めるため、定期的に体重を測りながら量や内容を調整していきましょう。

4.関節や内臓をサポートする成分を意識する

グルコサミンやコンドロイチン、オメガ3脂肪酸などは関節の健康維持に役立ちます。

また、抗酸化成分は加齢によるダメージ対策として注目されています。成分表示を確認する習慣を持つことで、より目的に合ったフードを選べます。

5.食べやすさ・消化のしやすさを重視する

歯や顎の力が弱くなると、硬いフードは負担になります。小粒タイプやふやかしやすいドライフード、ウェットフードの併用も有効です。

便の状態を観察しながら、消化に無理のない食事を心がけましょう。

健康寿命を延ばすために押さえておきたいこと

食事は、シニア期の体を支える「土台」です。ただ量や成分を変えるだけでなく、与え方や見直しのタイミングも重要になります。

急なフード変更は避ける

いきなりすべてを切り替えると、下痢や嘔吐などの消化トラブルが起こることがあります。

新しいフードは1～2週間ほどかけて、少しずつ混ぜながら移行するのが理想です。体調の変化を確認しながら慎重に進めましょう。

定期的な健康チェックを習慣にする

血液検査や体重測定などの定期検診は、フード選びの大きな判断材料になります。

数値の変化をもとに、栄養バランスを調整することが可能です。年齢が上がるほど、医療と食事の連携が重要になります。

食欲や行動の変化を見逃さない

食べるスピードが遅くなる、食べ残しが増えるなどの変化は重要なサインです。

単なる好き嫌いではなく、歯や内臓の不調が隠れていることもあります。日々の様子を観察することが、健康寿命を延ばす第一歩です。

まとめ

シニア犬のごはん選びは、「年齢」よりも「今の体の状態」を基準にすることが大切です。筋肉量や体重、持病の有無を踏まえて、定期的に見直していきましょう。

毎日の食事は、これからの生活の質を大きく左右します。愛犬が元気に穏やかに過ごせるよう、今の体に合った食事を意識していきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)