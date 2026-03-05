贅沢な味わい！バーガーキング「わたくしのプレミアムショコラ チョコレート&ストロベリー」
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年3月6日（金）より、大人も楽しめる「わたくしの」デザートシリーズから、濃厚でほろ苦いリッチチョコクリームと甘酸っぱい特製ストロベリージャムを使用した『わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー』を期間限定で新発売する。
■大人のご褒美パイ
バーガーキングでは大人も楽しめるおいしさをテーマに「わたくしの」デザートシリーズを販売してきた。3月6日（金）から、濃厚でほろ苦いリッチチョコクリームと甘酸っぱい特製ストロベリージャムを、ココアパウダーを配合したサクサクの特製パイ生地で包んだ贅沢な味わいの『わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー』が期間限定で新登場。
『わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー』は、濃厚でほろ苦いリッチチョコクリームと甘酸っぱい特製ストロベリージャムを、ココアパウダーを配合したサクサクの特製パイ生地で包んだ大人のご褒美パイだ。リッチチョコクリームにはカカオバター主体のチョコレートを使用しており、カカオ本来の風味となめらかな口どけを楽しめる。さらに、熟した濃厚ないちごを使用したストロベリージャムも一緒に味わえる。濃厚でほろ苦いリッチチョコクリームと甘酸っぱい特製ストロベリージャムを、豊かなココアが香るサクサクの特製パイ生地で包んだ贅沢な味わいのデザートだ。
『忙しい新生活にほっと一息つきたい時や、自分だけのご褒美時間を過ごしたい時、お好みのバーガーセットのデザートに、ぜひ『わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー』をご賞味ください。』
＜商品概要＞
商品名：わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー
発売日：2026年3月6日（金）〜
価 格：250円
＜注意事項＞
※一部店舗では、取り扱っていない。
※店舗により販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※予告無く商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
※下記店舗では『わたくしのプレミアムショコラ チョコレート＆ストロベリー』を販売していない。予めご了承のこと。
バーガーキング東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）
バーガーキング京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
