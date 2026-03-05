【ドラゴンボール ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-カメハウスセット-】 7月 発売予定 価格：29,700円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「ドラゴンボール ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-カメハウスセット-」を7月に発売する。価格は29,700円。

本製品は、アニメ「ドラゴンボール」より、亀仙人の「カメハウス」をフィギュアで表現したもの。

外観はもちろん、室内のレイアウトや小物まで細部にこだわり再現しており、“それは手のひらサイズの宝物”でおなじみの「ワールドコレクタブルフィギュア」で立体化した悟空をはじめとしたキャラクターフィギュアが付属し、実際にカメハウスの中へ配置して遊ぶことができる。

日常シーンや印象的なワンシーンなど、自由なレイアウトで世界観を楽しめるほか、ディスプレイとしても、プレイバリューの高いセットとしてもおすすめのアイテムとなっている。

「ドラゴンボール ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-カメハウスセット-」

サイズカメハウス：全高約220mm孫悟空A：約50mmクリリン：約40mm亀仙人A：約60mm孫悟空B：約50mm亀仙人B：約40mm悟空が連れて来たギャル：約70mm人魚：約40mm 素材：PVC、ABSほか

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

※実際の商品とは多少異なる場合があります。