亀仙人のカメハウスが立体化！ 「ドラゴンボール ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-カメハウスセット-」7月発売
BANDAI SPIRITSは、フィギュア「ドラゴンボール ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-カメハウスセット-」を7月に発売する。価格は29,700円。
本製品は、アニメ「ドラゴンボール」より、亀仙人の「カメハウス」をフィギュアで表現したもの。
外観はもちろん、室内のレイアウトや小物まで細部にこだわり再現しており、“それは手のひらサイズの宝物”でおなじみの「ワールドコレクタブルフィギュア」で立体化した悟空をはじめとしたキャラクターフィギュアが付属し、実際にカメハウスの中へ配置して遊ぶことができる。
日常シーンや印象的なワンシーンなど、自由なレイアウトで世界観を楽しめるほか、ディスプレイとしても、プレイバリューの高いセットとしてもおすすめのアイテムとなっている。
「ドラゴンボール ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-カメハウスセット-」サイズ
カメハウス：全高約220mm
孫悟空A：約50mm
クリリン：約40mm
亀仙人A：約60mm
孫悟空B：約50mm
亀仙人B：約40mm
悟空が連れて来たギャル：約70mm
人魚：約40mm 素材：PVC、ABSほか
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
※実際の商品とは多少異なる場合があります。