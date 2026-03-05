ボディビル高校日本一に輝いたいおう（榎田一王）が、負荷をマックスにしながら平然とトレーニング。その姿を見て、マッチョ芸人が「やっば」と驚く一幕があった。

【映像】筋肉がすごい！マッチョ男子の太すぎる脚

ABEMAにて3月4日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#45では、いおうの超人的なパワーに注目が集まった。

『今日好き』メンバーが己の筋肉を磨く「マッチョ部」企画に初参加したいおう。告白された人数は20人で、『今日好き』の「夏休み編2025」「チュンチョン編」に加え、現在配信中の「卒業編2026」に参加し、注目が集まっている。

ボディビル高校日本一に輝いた経験もあるいおうは、「マッチョ部」に在籍するメンバーの中で、明らかに異彩を放つほどの筋肉の鎧をまとっている。そんないおうは肘を固定してバーベルを持ち上げる「プリチャーカール」を行うことに。負荷は当初30kgの予定だった。

しかし臨時コーチを務めた“筋肉芸人”パピヨンのノリが「もっと重くしちゃってもいいんじゃないの？」と提案。いつもフルスタック（ジムにあるウェイト式マシンの可能最大重量トレーニング）でトレーニングしているといういおうは、負荷をなんと3倍の90kgにすることに。

ただいおうは90kgの負荷を相手にしても、しっかりと持ち上げ、ノリは「やっば」と思わず心の声を漏らした。「マッチョ部」のメンバーもいおうの並外れたパワーに言葉を失っていた。ノリは「今のは流石にスゴい」とコメントしていた。

さらに座った状態から足の重りを押し出す「レッグプレス」でも、最大重量218kgでトレーニングすることに。しかし最大負荷にも関わらず、余裕そうな表情でトレーニングするいおうの姿に、マネージャーを務めたもか（代田萌花）は「怖いって」と素直な印象を明かす。

最後、そんなハードなトレーニングを重ね続け、出来上がったいおうのぶっとい脚を見て、「マッチョ部」メンバーたちは「エグい…」「どういうこと？」と驚きを隠せない様子だった。

