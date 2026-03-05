Image: Shutterstock

2026年1月24日

最近、PCを使っていて「これ、本当に自分の持ち物なのかな？」と感じることはありませんか？

勝手に始まるアップデート、頼んでもいないのに表示される広告と強制されるAI機能。

ネット上では今、こうしたWindows 11の振る舞いに「もう付き合ってられない」と見切りをつけ、Linuxへ乗り換える人がちらほら出てきています。

Linuxは、世界中の開発者が協力して作っている「自由にカスタマイズできるパソコン用の基本ソフト（OS）」で、WindowsやmacOSの代わりとして使えます。

「え、Linux？ 難しそうだしゲームもできないでしょ？」

そう思うかもしれませんが、状況が少し変わりました。彼らがWindowsを捨てられた背後には、Linuxの実用性向上があります。ゲームも仕事も快適にできるようになってきていることが、彼らの背を「自由」へと後押ししていたのです。

共通する「もう自分の道具じゃない」という感覚

Linuxに乗り換えた人たちの記事を読んで真っ先に感じたのは、「Windows 11というOSに愛想が尽きた感」です。

共通して批判されていたのが、過度なデータ収集とCopilot（AI）の強制です。

彼らの言葉は辛辣かつ、核心を突いています。

「Windows 11は10月のカボチャ農家のようにデータを収穫している」 「Copilotという破城槌（はじょうつい）が押し寄せてくる」

今のWindowsは、もはやユーザーのための「道具」ではなく、「Microsoftが利益のためにユーザーを監視するサービス」に変わってしまった。そんな印象を抱き、別れを決意しているように見えました。

「普通に使えない」というストレスも

また、単純にOSとしての「不安定さ」にキレている人も少なくありません。

・アップデートでタスクバーが壊れる ・週に数回、理由もなくシステムがクラッシュする ・アップデートを拒否していたら、勝手に実行されてデュアルブート環境（Linuxとの共存環境）を消された

基本的なことがまともにできないのに、企業側の都合（AIやデータ収集）だけは押しつけてくる。嫌気がさすのもよくわかります。

乗り換えたのはどんな人たち？

現状ではまだ「ガチ勢」やパワーユーザーが中心です。ターミナルでコマンド操作をするのが当たり前の「詳しい人」であり、同時にSteamの最新タイトルを楽しむゲーマーでもありました。

さすがに一般的なトレンドとは言えませんが、「ゲーマーがLinuxを選んでいる」という点は注目に値します。ゲーマーにとってベストなOSはおそらく今でもWindows、多少のディスアドバンテージを埋める要素があるということです。

なぜ今、Linuxが「現実的な選択肢」になったのか？

彼らが移行できた背景には、2つの大きな環境変化がありました。

理由1：ゲームが「普通に動く」ようになった

これが最大の理由です。Valve社の携帯ゲーム機「Steam Deck」の成功が、Linuxのゲーム環境を劇的に変えました。

「Proton」という仕組みのおかげで、かなりのWindows用ゲームがそのままLinuxで動くようになったのです。

一部の強力なアンチチートツールが必要なオンラインゲームを除けば、RTX 4090のような怪物級グラボでも144fps超えで動作します。「Linuxだとゲームができない」は、もはや過去の話になりつつあります。

理由2：仕事が「ブラウザ」で完結するようになった

OutlookもOfficeもTeamsも、今はブラウザで動きます。「仕事で使うソフトがWindowsにしかないから」という壁が、Webアプリの進化によって崩れ去っています。

理由3：「PCを使う楽しさ」を取り戻せる

選ばれているLinuxの種類（ディストリビューション）はばらばらですが、自由度が高く、最新のゲーム関連ソフトが手に入りやすい「Arch Linux」系（Artix Linux・CachyOSなど）が多く挙がっていました。

彼らは異口同音に「Linuxに変えてから、PCを使うのが楽しくなった」と述べています。

思い通りに設定でき、広告に邪魔されず、クラッシュにおびえることもない。

「PCという道具を自分の手に取り戻した感覚」を求めた先にあったのが、Linuxだったということなのでしょう。

もちろん、今でもLinuxには「コマンドを調べなきゃいけない」「特定のデバイスが動かない」といったハードルがあります。ところが、それを乗り越える苦労よりも、「自由を手にする喜び」の方が上回っているようです。

今のPC環境にモヤモヤしているなら、選択肢の一つとして頭の片隅に置いてみてもいいかもしれません。

