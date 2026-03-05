日本ハムなどで活躍した元プロ野球選手の中田翔氏が４日にＡＢＣテレビで放送された「これ余談なんですけど…」に出演し、日本ハムからドラフト１位指名されたときの印象を語った。

中田氏は「小さいときから、見る野球は好きじゃなかったんです。自分がやる野球がすごく好きで」とテレビなどでも野球中継を見ることはなかったと述べた。ＭＣのかまいたち濱家が「どこかのファンで応援するとかはなかった？」と尋ねた。

中田氏はうなずき、「だから日本ハムなんか知りませんし」とぶっちゃけると、周囲から「知ってたでしょ」とのツッコミが入った。中田氏は「ほんまに知らなかったんです」と強い口調で答えた。ココリコ遠藤が「ドラ１で入ったときにそのときのレギュラー知らなかった？」と尋ねると中田氏は「まったく知らなかったです。ダルさんがかろうじて知ってたかなくらい。稲葉さんとか坪井さんはもちろん知らなかった」とダルビッシュをかろうじて知っていたくらいだったと明かした。

元日本ハムの今成亮太氏が「ドラフトで日本ハムがくじを引いた瞬間は『は？』って思ったろ」とツッコむと、中田氏は「どこ？ってなった」と振り返った。