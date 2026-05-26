シント・トロイデンの日本代表DF谷口彰悟の去就に現地メディアが言及している。2024年７月にカタールのアル・ラーヤンを退団し、STVVに加入した谷口。同年11月には左足アキレス腱断裂の重傷を負ったものの、翌年５月に戦列復帰を果たすと、今季はSTVVの主将としてリーグ戦38試合出場した。また森保ジャパンでは最終ラインの主力を担い、北中米W杯のメンバーにも選ばれている。そんな谷口とSTVVの現行契約は今季限りとなって