オレオを“パリパリの飴”で包んでみた！ フライパンにマシュマロをこすりつけて巻き取ってカラースプレーをかけてみた

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『糸マシュマロ包みオレオのカラースプレーがけ』という妄想グルメさんの動画です。

流行ってるパリパリいちごマシュマロをオレオでやってみたくて挑戦。

さらにパリパリのマシュマロにカラースプレーをざらざらとかけてみました。

オレオをパリパリの飴で包むアレンジに、投稿者の妄想グルメさんが挑戦しました。仕上げにはカラースプレーをかけ、さらに目玉をのせて、かわいく仕上げています。

まず、焦げ付きにくいフライパンを中火で熱し、植物油を薄く塗ります。十分に温まったら火を消し、マシュマロをフライパンの上にそっと滑らせるようにこすり付けます。

妄想グルメさんによると、超弱火よりも火を消した方が失敗が少なかったとのことです。また、マシュマロの向きは縦でも横でも問題ありません。薄くこすり付けると細かいパリパリに、厚くすると幅広いパリパリになります。

次に、オレオをマシュマロの端に置いて押し付けます。オレオをくるくる回すと、マシュマロが飴細工のように糸状になって巻き付いてきます。

同じ手順を繰り返し、合計で8個の“糸マシュマロ包みオレオ”を作りました。ここにカラースプレーをふりかけて、彩りを加えます。最後には目玉をのせるアレンジも。思わず頬がゆるむビジュアルです。

外はパリパリ、中はサクサクの食感が楽しめそうです。試してみたい方は、ぜひ動画も参考にしてみてください。

ハロウィンとかのパーティお菓子みたいだ

ガラス繊維っぽい

形状の固定概念を崩されたぜ

文／高橋ホイコ