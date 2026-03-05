辻希美、第5子初節句の豪華ひな祭り料理披露 手まり寿司・茶碗蒸し・はまぐりのお吸い物などズラリ「ご馳走すぎてびっくり」「ピンク色で可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/05】タレントの辻希美が3月3日、自身のInstagramを更新。豪華なひな祭り料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「ピンク色で可愛すぎる」0歳5子の初節句祝うひな祭り料理ズラリ
辻は「我が家の姉妹の雛祭り〜」とつづり、「そして夢は初節句」と第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんが初めての節句を迎えたことを報告。テーブルいっぱいに並べられた豪華な料理を披露した。食卓には、色鮮やかな海鮮が乗ったちらし寿司や手まり寿司、はまぐりのお吸い物、茶碗蒸し、唐揚げなどが並んでいる。さらに、雛人形がデコレーションされた可愛らしいケーキも用意されており、2人の娘の名前入りのプレートが乗っている。
この投稿に、ファンからは「ご馳走すぎてびっくり」「全体的にピンク色で可愛すぎる」「愛があふれすぎてる」「本当に美味しそう」「辻ちゃん本当にパワフルで尊敬」「料理のクオリティ高すぎ」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、娘の初節句を祝う豪華な手料理を披露露
