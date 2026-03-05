毎日仕事や家事に追われて、自分を後回しにしていないだろうか。精神科医のジュディス・ジョセフさんは「『休む必要はない』と自分に言い聞かせて働き続けることこそが、心身を最も危険にさらす行為だ」という――。（第2回）

※本稿は、ジュディス・ジョセフ『かくれうつ』（訳：鹿田昌美、飛鳥新社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／BongkarnThanyakij ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／BongkarnThanyakij

■「休む必要ない」と壊れるまで働く人たち

私たちは往々にして、仕事やToDoリストのチェックに追われ、体に何が起こっているのかを感じ取れません。さらに悪いことに、体からのメッセージを受け取っていても無視したり、自分で自分をだまして信じなかったりします。

「この進捗報告が終わるまで、水を一杯飲むのは我慢する」

「ここはそんなに寒くない。次のクライアントの対応が終わるまで、セーターを取りに行くのは我慢する」

そんな具合に、自分に言い聞かせるのです。

かくれうつに苦しんでいる人は、セルフケアの欠如（「疲れていない。休む必要はない」）を通り越して、自傷行為（「徹夜して週末に寝よう」）に陥ってしまいます。「人間」から「働きロボット」へと変身し、長時間机の前に座り続けたせいで腰が痛いことさえ気づかなくなります。

時間オープンの大学図書館で徹夜で勉強し、トイレに行くことも忘れています。朝、子供を学校に送る途中にグラノーラバーをかじって以来、何も食べていないことに気づかないまま夕食の時間になります。上司から新しいプロジェクトを依頼され、肉体的に疲れ果てていることに気づかずに、笑顔で熱意を持って「はい」と答えます。

■「警報」を無視して自分を追い詰める

かくれうつの人は、自分の気持ちを10秒たりとも振り返ることがないため、自分を追い詰めてしまいます。立ち止まって考えれば、自分が苦しんでいることに気づくかもしれないのに。さらには、人生からどれだけ多くのものを失っているのかを振り返ることができたかもしれません。

考えてみてください。家の火災報知器が鳴っても無視したり、電池を抜いたりしたらどうなるでしょう。揚げ物をしている最中で、火事だとは思わないかもしれません。でも、次回はフライパンの煙ではなく、実際に火事になったら？ 警報器を無視したせいで、家が燃え始めてしまいます。

今度は、このシナリオを体に当てはめて考えてみましょう。常に噛みしめているあごが無視された「警報」であり、奥歯が欠けて医者に駆け込むことが「火災」です。あるいは、しつこい痛みが「警報」で、目覚めた時に首が動かないのが「火災」です。あるいは、疲労が「警報」で、朝シャワーを浴びている時に排水溝の髪の毛が増えていることに気づくのが「火災」です。

残念ながら、成功すればするほど、忙しく過ごす機会が増え、症状を無視しやすくなります。お気に入りのコメディアンが過労のために次のツアーをキャンセルしたのなら、それは高機能を維持しようとして自分の体を無視した結果です。

■「自分の体が裏切ることを認めたくない」心理

お気に入りの歌手がいつものダンスをせずにステージでずっと座っていたり、CEOが従業員に話しかける際にやつれた顔でしゃがれ声だったりするのは、かくれうつの人が身体機能障害とうつ病への悪循環に陥っている証です。

私がワークライフバランスを実現する前は、働きすぎでひどい上気道感染症にしょっちゅう悩まされていました。喉頭炎でひどく体調を崩し、たとえ頑張りたい気持ちはあっても患者と会話したり講演会で話したりができませんでした。

かつて、偽発作が起きるのが過労のサインだという患者がいました。彼女は非てんかん性の発作を起こすことで、自分がキャパオーバーであり、休息のための時間を作る必要があることに気づいたのです。

かくれうつの人は、体がシャットダウンして初めて立ち止まります――うつ病の場合は、救急外来の受診や健康不安がストップをかけてくれます。脳が警告サインを出してずっと後になってからです。私たちにはペースを落とす時だと教えてくれるセラピストや処方薬や病院のベッドが必要なのですが、それでも耳を傾けないことがあります。

自分の体が裏切ることを認めたくないのです。恐ろしいことに、ある時点でのひどい「裏切り」が命を脅かすこともあります。悲観的な言い方で申し訳ありませんが、現実には、命を失うか体の一部の機能が損なわれるまで働き詰めたらゲームオーバーです。

写真＝iStock.com／Fajar Kholikul Amri ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Fajar Kholikul Amri

■大切なのは成功ではなく“あなた自身”

そこで、思考を使って体を強く保つことをお勧めします。自分の健康について意識的に考えれば、仕事のために体を犠牲にすることはなくなります。なぜなら、体がなければ何もできないと分かっているからです。健康を最優先にしてほしいのは、あなたが仕事よりもはるかに大切な存在だからです。

あなたが生み出すものや、人々を支える活動以上の価値があります。健康を最優先することは、深刻な健康問題やうつ病のために早期に仕事を辞めるのを避けることにもつながるのです。地に足をつけ、自分の体と向き合うことができれば、短期的には健康を犠牲にするのを防ぎ、長期的には健康を向上させることができます。そのためには、バイタルサインをチェックする必要があります。

医師がバイタルサインを測る診察を受けたことがあるでしょう。体重計に乗せる。定規を頭のてっぺんに当てる。口を開けて体温計を差し込む。袖をまくり、血圧計に腕を載せる。医療専門家が肥満や心臓病その他の病気のリスクを評価する際に、これらの情報はすべて重要です。

■喫煙や飲酒と同じくらい体に悪いもの

また医師の「喫煙、飲酒、薬物使用はありますか？」「インフルエンザの予防接種は受けましたか？」「性行為をしていますか？」といった問診も大切です。でも、これだけでは十分ではありません。

主治医のバイタルチェックの際に、「支えてくれる友人はいますか？」「パートナーとのセックスに満足していますか？」「上司から良い待遇を受けていますか？」といった質問を受けたことはありますか？ おそらくないでしょう。でも研究によると、有害な人間関係や人生における充実したつながりの欠如でさえ、喫煙や肥満や飲酒と同じくらい悪影響を及ぼす可能性があるのです（※）。

※U.S. Department of Health and Human Services, “Our Epidemic of Loneliness and Isolation: The U.S. Surgeon General’s Advisory on the Healing Effects of Social Connection and Community,” 2023,

私は医師に、「仕事に何時間費やしているか」「デジタル画面を何時間見ているか」と尋ねられたことはありません。研究によると、テレビ、パソコン、スマホ、時計の画面を長時間見つめ続けると、睡眠不足や高血圧、視力低下、さらには骨密度の低下につながる可能性があるのです（※）。

※G. Lissak, “Adverse Physiological and Psychological Effects of Screen Time on Children and Adolescents: Literature Review and Case Study,” Environmental Research 164 (2018): 149-157,

■多くの人が足りてない“栄養素”

医師に「最後にハグした人は誰ですか？」と聞かれたことがありますか？ おそらくないと思います。ハグされると（エンドルフィンとオキシトシンのおかげで）幸せな気分になり、ストレスが軽減し、恐怖心が消えることは、言うまでもありません。実際にそうなのです（※）。

※Erica Cirino, “What Are the Benefits of Hugging?,” Healthline, last updated April 11, 2018

写真＝iStock.com／supersizer ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／supersizer

ジュディス・ジョセフ『かくれうつ』（訳：鹿田昌美、飛鳥新社）

それだけでなく、研究からハグは免疫力を高め、心臓の健康を促進し、痛みを軽減する効果があることが分かっています。残念ながら、ほとんどの人は十分なハグができていません。ニューヨーク在住のマイテ・リスベスさんが、5年にわたって人との触れ合いが不足したことで死にそうだったと涙ながらに告白した動画がTikTokで話題になったのも、私にとっては意外ではありませんでした（※）。

※@mayte.lisbeth, “It’s been five years of touch starvation. I’ll probably have some more years of it. I’m not handling this well,” TikTok video, March 24, 2023

私たちは皆、ハグを必要としています。皮膚は人間の最も大きな器官であり、接触を奪われた人は心身の健康に影響を及ぼすことが研究で分かっています。

接触不足は、喘息や糖尿病、高血圧、うつ病、不安症にも関連しています。医師が診察の最初に測定する基本的なバイタルサインが役に立たないなどと言うつもりはありません。ただし、それらの数値から見えるものは不完全であるとは言っておきます。

----------

ジュディス・ジョセフ医学博士（MD、MBA） 認定精神科医 コロンビア大学ヴァゲロス医科大学の「WomeninMedicineInitiative」議長 ニューヨーク大学ランゴーン医療センターの小児・青年精神医学の臨床助教授

自身の研究室であるMBM（マンハッタン行動医学）の主任研究者として、小児、成人、老年、女性のメンタルヘルスに関する臨床研究を数多く実施し、更年期のメンタルヘルス症状に対処するための「T.I.E.S.法」を開発。米国大統領府、アイビーリーグの大学、欧米のフォーチュン500企業などの名門機関で、講師やプロフェッショナルスピーカーを務めている。2024年にはPopSugarの「ブラック・ヘルス・ヒーロー」に選出。2024年VeryWellMindの「メンタルヘルス・ソートリーダー」のトップ25、2024年NAACP「メンタルヘルス・チャンピオン」トップ6にも選ばれる。現在、コロンビア大学とニューヨーク大学で医師と医学生向けの医療メディアの講座を担当。デューク大学で生物学と化学の学士号を優等で取得し、コロンビア大学医科大学で医学博士号、コロンビア・ビジネス・スクールで経営学の学位を取得。コロンビア大学で成人精神科レジデント研修を修了し、ニューヨーク大学ランゴーン医療センターで児童・青年精神科フェローシップを修了。

----------

（医学博士（MD、MBA） 認定精神科医 コロンビア大学ヴァゲロス医科大学の「WomeninMedicineInitiative」議長 ニューヨーク大学ランゴーン医療センターの小児・青年精神医学の臨床助教授 ジュディス・ジョセフ）