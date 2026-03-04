「キントレ」担当P、終了報告時の裏側明かす 出演者＆スタッフが涙「本当に一生懸命やったいい番組だった」
【モデルプレス＝2026/03/04】日本テレビが2026年3月4日、都内にて2026年4月期改編説明会を実施。King ＆ Princeがレギュラーを務める「キントレ」（同局系／毎週土曜13時30分〜 ※関東ローカル）について言及した。
3月をもって放送を終了する同番組について同局は「今も多くの視聴者の方にご支持いただけてる番組だと思っております」「前身『King & Princeる。』から含めると4年余り続きました。今のKing ＆ Princeのお二人は、去年の『24時間テレビ』でも本当に活躍していたお二人で、改めて感謝申し上げたいです」と口に。また、「King ＆ Princeの人たちともう仕事をしませんとか、全然そんなことはなく、いろんな番組でまたこの先もご一緒させていただきたい魅力的なお二人だと思ってます」と魅力を伝えた。
また、同番組を担当していたコンテンツ制作局プロデューサーの宮崎慶洋氏は、レギュラー出演していたKing ＆ Prince、お笑い芸人の劇団ひとり、アンタッチャブルの山崎弘也の名前を挙げ「4人が本当にバラエティを愛して、彼らがすごく体を張るっていうことをすごくやってくれて。それで、今回、番組の終了を伝えたときに、誰とは言いませんが出演者がスタッフの前で涙を流す瞬間もありまして」「演出のディレクターも涙するという側面がありました」と回想。「本当に一生懸命やったいい番組だったんだなと制作者として自負しております。これからも番組制作者として企画とかを出して、また新しいことチャレンジできたらいいなとは今思ってるというところでございます」と意気込んでいた。
同番組は2023年7月1日にレギュラー放送を開始。人気芸能人たちが世の中の“お金”にまつわる疑問を体当たりで調査し、最新の金銭感覚を学ぶバラエティー番組である。2026年3月をもって終了する。
日本テレビの2026年4月改編は「誰かと見たい、が、一番見たい」をテーマに掲げ、生活者に「新しさ」「熱」「親子・家族の時間」を届け、同局のコンテンツに人を集めていくことを編成方針としている。改編率は全日6.6％、ゴールデンタイム（19時〜22時）14.8％、プライムタイム（19時〜23時）11.1％。司会は、同局系アナウンサー・辻岡義堂が務めた。（modelpress編集部）
◆日本テレビ、2026年4月期改編テーマは「誰かと見たい、が、一番見たい」
