SHISHAMO、ファイナルツアー全国6公演の中止を発表「宮崎朝子の体調が回復せず」宮崎「本当に申し訳ないし悲しいし悔しい思いでいっぱい」
ロックバンド・SHISHAMOが20日、公式サイトを更新。宮崎朝子（Gt.Vo）の体調不良のため、ファイナルツアー全国6公演を中止すると発表した。
【写真】生田絵梨花＆SHISHAMOが結成したコラボバンド“IKUSHAMO”
サイトでは「“SHISHAMO ファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」” 2月・3月公演 開催中止およびライブ上映会実施のお知らせ」と題したお知らせを更新。「Gt.Vo 宮崎朝子の体調が回復せず、今後のためにも一定期間の休養が必要であると判断したため、3月公演の開催を中止とさせていただきます」と伝えた。
中止となるのは、7〜29日の6道県の公演。2月20日に開催見合わせを発表していた奈良、広島、高松、福岡の4公演についても、「振替開催の可能性を探っておりましたがスケジュールの調整がつかず、誠に残念ではございますが中止とさせていただきます」と発表した。
サイトでは「公演を楽しみにしていただいた皆さまには、ご迷惑とご心配をおかけいたしますとともに、このようなご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
宮崎もコメントを発表。「本当に申し訳ないし悲しいし悔しい思いでいっぱいです」と無念の思いを打ち明け、「また元気な姿でみんなの前に立てるよう、今は少しだけ休ませていただけたらと思います」とした。
予定していた開催日当日は、同じ会場で“SHISHAMO ファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」” の初日、2月11日に行われた神奈川・カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター） ホール公演の映像を、全編ノーカットで上映する。チケットの所持者は観覧できる。
サイトでは「この上映会にご参加いただいたことによってチケット払い戻しに対する権利が失われることはございませんので、ご安心ください」としている。
SHISHAMOは昨年9月、公式サイトを通じて、今年6月13、14日のUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）のライブをもって活動を終了すると発表している。
■開催が中止となる公演
3月7日 愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
3月14日 石川 本多の森 北電ホール
3月20日 茨城 水戸市民会館 グロービスホール
3月21日 宮城 東京エレクトロンホール宮城 （宮城県民会館）
3月27日 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
3月29日 青森 SG GROUP ホールはちのへ （八戸市公会堂）
■宮崎朝子 コメント
みなさん、ご心配ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
最後のツアーがこんな風になってしまって本当に申し訳ないし悲しいし悔しい思いでいっぱいです。
また元気な姿でみんなの前に立てるよう、今は少しだけ休ませていただけたらと思います。
ライブをやるはずだった場所では、ツアー初日のカルッツかわさきでの映像を流す上映会を開催しています。
ライブと同じスタッフ、同じ音響・照明で、できる限り“ライブに近い空間”を届けようと、チームみんなが頑張ってくれています。
もし良かったらみなさん足を運んで、またSHISHAMOを待っていてくれると嬉しいです！
Gt.Vo 宮崎朝子
【写真】生田絵梨花＆SHISHAMOが結成したコラボバンド“IKUSHAMO”
サイトでは「“SHISHAMO ファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」” 2月・3月公演 開催中止およびライブ上映会実施のお知らせ」と題したお知らせを更新。「Gt.Vo 宮崎朝子の体調が回復せず、今後のためにも一定期間の休養が必要であると判断したため、3月公演の開催を中止とさせていただきます」と伝えた。
サイトでは「公演を楽しみにしていただいた皆さまには、ご迷惑とご心配をおかけいたしますとともに、このようなご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
宮崎もコメントを発表。「本当に申し訳ないし悲しいし悔しい思いでいっぱいです」と無念の思いを打ち明け、「また元気な姿でみんなの前に立てるよう、今は少しだけ休ませていただけたらと思います」とした。
予定していた開催日当日は、同じ会場で“SHISHAMO ファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」” の初日、2月11日に行われた神奈川・カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター） ホール公演の映像を、全編ノーカットで上映する。チケットの所持者は観覧できる。
サイトでは「この上映会にご参加いただいたことによってチケット払い戻しに対する権利が失われることはございませんので、ご安心ください」としている。
SHISHAMOは昨年9月、公式サイトを通じて、今年6月13、14日のUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）のライブをもって活動を終了すると発表している。
■開催が中止となる公演
3月7日 愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
3月14日 石川 本多の森 北電ホール
3月20日 茨城 水戸市民会館 グロービスホール
3月21日 宮城 東京エレクトロンホール宮城 （宮城県民会館）
3月27日 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
3月29日 青森 SG GROUP ホールはちのへ （八戸市公会堂）
■宮崎朝子 コメント
みなさん、ご心配ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
最後のツアーがこんな風になってしまって本当に申し訳ないし悲しいし悔しい思いでいっぱいです。
また元気な姿でみんなの前に立てるよう、今は少しだけ休ませていただけたらと思います。
ライブをやるはずだった場所では、ツアー初日のカルッツかわさきでの映像を流す上映会を開催しています。
ライブと同じスタッフ、同じ音響・照明で、できる限り“ライブに近い空間”を届けようと、チームみんなが頑張ってくれています。
もし良かったらみなさん足を運んで、またSHISHAMOを待っていてくれると嬉しいです！
Gt.Vo 宮崎朝子