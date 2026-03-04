《めちゃくちゃ美味しくてびっくりしてる》

《夏にも飲みたい！！》

《ケンティーのビジュが美しすぎるな？？》

【写真】テンション上がる！ ケンティーで埋め尽くされた商品棚

2月17日に全国のファミリーマートにて販売がスタートした、中島健人プロデュース『ストロベリージャスミンティー』が怒涛の人気を博している。

ファミリーマートは「順次販売終了となる見込み」

「この商品は、中島さんのセカンドアルバム『IDOLIST』のリリースを記念して発売されました。プロデュースが実現したきっかけは、とあるバラエティー番組の企画内での発言。“『KenTeaTime』というブログの毎日更新10周年を記念して『ケンTea』を作った”という嘘をつき、見事に出演者を騙したことがあると中島さんが説明したのを見て、ファミリーマートの関係者が声をかけてくれたからだと、YouTubeの動画で話しています。

また、アルバム収録曲の『My Sweet Tea』は、本商品をイメージして中島さんが作詞・作曲を手がけたとのこと。自身が初めてプロデュースした飲み物とリンクさせた楽曲を作るなんて、さすがの一言につきますね」（エンタメ紙ライター）

中島が丹精を込めて作ったストロベリージャスミンティーは、発売されるとすぐに大きな評判を集め、あっという間に品薄状態。全国の店頭から”ケンティー“がいなくなってしまう事態に。

「中島さんの人気もさることながら、パッケージを含めて商品そのものが非常に好評であることも影響しているのではないでしょうか。味わいもよく、果肉もゴロゴロ入っているので満足度が高いんですね。

さらには、その美味しさを自宅でアレンジして楽しんでいる方もいるようです。お酒と割ってカクテルにしたり、ゼラチンで固めてゼリーにしたり……こうした情報が増えていくと、余計に品薄状態が悔やまれることかと思います」（前出・エンタメ誌ライター）

SNSでは、在庫補充や再販を望む声も散見されているが、販売元はどのように考えているのだろうか。ファミリーマート本社に問い合わせたところ、以下のとおり回答があった。

「本商品は、私どもの予想を遥かに上回るペースでの販売で、非常に大きな反響をいただいております。現在の在庫状況につきましては、各店舗の店頭在庫分のみとなっており、順次販売終了となる見込みです。

お味に関しても、多くのお客さまから高い評価を頂戴しており、大変光栄です。今後の展開につきましては、現時点で追加生産および再販の予定はございませんが、今回いただいた多くのお声を真摯に受け止め、今後の商品開発の参考とさせていただきます」

2月26日からは『"IDOL1ST 中島健人" LIVE TOUR 2026』がスタート。初日の京都公演では、ライブを見学に来た後輩とのエピソードから“ストロベリージャスミンティートーク”で盛り上がる一幕も。ファンからすると期間限定ではなく、365日Sweetなティータイムを過ごせるようにしてほしい!?