お前もアップデートか！

MacBook Pro、MacBook Airといっしょに「Studio Display」と「Studio Display XDR」もやってきました。

Studio Display：大画面＆高品質Thunderboltディスプレイ

Image: Apple

「Studio Display」は2022年にMac Studioといっしょに登場した27インチ5Kモニタですね。

今回の進化ポイントは、カメラが今回新たなデスクビュー（手元撮影）にも対応したり、スピーカーが高性能化したり、接続ポートがThunderbolt 5（以前はThunderbolt 3）になったりと、順当なスペックアップデート。

価格は26万9800円から。予約注文は3月4日午後11時15分から。 3月11日発売です。

Studio Display XDR：120Hz対応、プロ向けハイエンドモデル

Image: Apple

「Studio Display XDR」は2019年に登場した「Pro Display XDR」の後継機的なポジション。プロ向けにガッチガチなスペックで殴ってくるヤツです。

27インチ5Kは「Studio Display」と同じですが、こちらはミニLEDバックライトを採用。明暗差の表現がさらに向上しつつ、最大1,000ニトのSDR輝度、最大2,000ニトのHDRピーク輝度、1,000,000:1のコントラスト比となっています。

最大の特徴が120HzのProMotionに対応したところ！

これまで「Pro向けディスプレイなのに、60Hzなんだよなぁ…」ってところで躓いていた人は、これでGOできますね！

価格は54万9800円から。予約注文は3月4日午後11時15分から。 3月11日発売です。

Source: Apple