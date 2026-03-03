AppleのStudio Displayに新型登場。120Hzもついに対応！
お前もアップデートか！
MacBook Pro、MacBook Airといっしょに「Studio Display」と「Studio Display XDR」もやってきました。
Studio Display：大画面＆高品質Thunderboltディスプレイ
「Studio Display」は2022年にMac Studioといっしょに登場した27インチ5Kモニタですね。
今回の進化ポイントは、カメラが今回新たなデスクビュー（手元撮影）にも対応したり、スピーカーが高性能化したり、接続ポートがThunderbolt 5（以前はThunderbolt 3）になったりと、順当なスペックアップデート。
価格は26万9800円から。予約注文は3月4日午後11時15分から。 3月11日発売です。
Studio Display XDR：120Hz対応、プロ向けハイエンドモデル
「Studio Display XDR」は2019年に登場した「Pro Display XDR」の後継機的なポジション。プロ向けにガッチガチなスペックで殴ってくるヤツです。
27インチ5Kは「Studio Display」と同じですが、こちらはミニLEDバックライトを採用。明暗差の表現がさらに向上しつつ、最大1,000ニトのSDR輝度、最大2,000ニトのHDRピーク輝度、1,000,000:1のコントラスト比となっています。
最大の特徴が120HzのProMotionに対応したところ！
これまで「Pro向けディスプレイなのに、60Hzなんだよなぁ…」ってところで躓いていた人は、これでGOできますね！
価格は54万9800円から。予約注文は3月4日午後11時15分から。 3月11日発売です。
Source: Apple
