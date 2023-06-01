『ワンピース』累計6億部突破、3年半で＋9000万部 ONE PIECEとは何か？秘密を1枚の紙に書き海底へ沈める企画実施
漫画『ONE PIECE』（ワンピース）のコミックス第114巻が本日4日に発売され、全世界の累計発行部数が6億部を突破した（国内４億5000万部以上・海外1億5000万部以上）。2022年8月に発売された第103巻で累計5億1000部を突破しており、3年7ヶ月で9000万部増加した。また、原作者・尾田栄一郎氏が、初めて「ONE PIECE」と主人公モンキー・D・ルフィの秘密を一枚の紙に記録し、海底に沈める特別企画が実施された。
【画像】ワンピースの真実とは？公開された紙＆人気キャラ投票のビジュアル
「ONE PIECEとは何か？」その答えは、『ONE PIECE』という物語が連載を開始した1997年から決まっていると語られてきたが、今回、尾田氏が初めてその秘密を一枚の紙に書いた企画がスタート。
紙は上下に破られ、「ONE PIECEとは そして モンキー・D・ルフィは」と記された上半分の紙片の原寸コピーを新聞広告として、4日付の朝日新聞・読売新聞両朝刊にて掲載。下半分に記された真相は、物語の完結まで、宝箱と共に海底に沈められ、完結後に公開予定となっている。
公開された動画は、SIP（内閣府戦略的イノベーション創造プログラム第3期）、JAMSTEC（国立研究開発法人海洋研究開発機構）研究員による監修により装置の設置・回収や撮影方法について検討を行い、海洋生態系への影響等の環境保全に関する配慮のもと撮影を実施。海底設置物については回収を前提にしている。
また、本日4日より第２回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WT100（ワールドトップ100）」が開催。2021年に連載1000話記念として第１回を開催して以来、約５年ぶりとなるキャラクター世界人気投票となっている。
投票対象は1560キャラクター、全世界の国と地域から参加可能で、16日以降は毎回月曜AM0時に地域別週間TOP5も公開予定。投票は、第２回「WT100」特設サイト・『ONE PIECE BASE』アプリ・ハガキ（コミックス114巻の帯・3月9日＜月＞から6月11日＜木＞までの「週刊少年ジャンプ」毎号＜紙版のみ＞・3月4日＜水＞発売『最強ジャンプ』4月号＜紙版のみ＞につく投票券のいずれかを貼る必要あり）から可能。
最終の結果発表は2026年8月開催予定の「ONE PIECE DAY ’26」にて実施。上位にランクインしたキャラクターは、尾田氏がイラストを描きおろし、アニメ、ゲーム、グッズなどのさまざまなメディアミックス展開を予定している。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。テレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編は4月より放送される。
「ONE PIECEとは何か？」その答えは、『ONE PIECE』という物語が連載を開始した1997年から決まっていると語られてきたが、今回、尾田氏が初めてその秘密を一枚の紙に書いた企画がスタート。
紙は上下に破られ、「ONE PIECEとは そして モンキー・D・ルフィは」と記された上半分の紙片の原寸コピーを新聞広告として、4日付の朝日新聞・読売新聞両朝刊にて掲載。下半分に記された真相は、物語の完結まで、宝箱と共に海底に沈められ、完結後に公開予定となっている。
公開された動画は、SIP（内閣府戦略的イノベーション創造プログラム第3期）、JAMSTEC（国立研究開発法人海洋研究開発機構）研究員による監修により装置の設置・回収や撮影方法について検討を行い、海洋生態系への影響等の環境保全に関する配慮のもと撮影を実施。海底設置物については回収を前提にしている。
また、本日4日より第２回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WT100（ワールドトップ100）」が開催。2021年に連載1000話記念として第１回を開催して以来、約５年ぶりとなるキャラクター世界人気投票となっている。
投票対象は1560キャラクター、全世界の国と地域から参加可能で、16日以降は毎回月曜AM0時に地域別週間TOP5も公開予定。投票は、第２回「WT100」特設サイト・『ONE PIECE BASE』アプリ・ハガキ（コミックス114巻の帯・3月9日＜月＞から6月11日＜木＞までの「週刊少年ジャンプ」毎号＜紙版のみ＞・3月4日＜水＞発売『最強ジャンプ』4月号＜紙版のみ＞につく投票券のいずれかを貼る必要あり）から可能。
最終の結果発表は2026年8月開催予定の「ONE PIECE DAY ’26」にて実施。上位にランクインしたキャラクターは、尾田氏がイラストを描きおろし、アニメ、ゲーム、グッズなどのさまざまなメディアミックス展開を予定している。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。テレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編は4月より放送される。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優