TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』第9話「刑罰：ソドリック街区潜入調査 2」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。

ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』をTVアニメ化する本作。“勇者”という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジーだ。

ザイロたちは増援の経路を断ち、冒険者たちを沈めながら騒ぎを大きくしていく。突如として現れた異形のトロールに不意を突かれるが、そこへテオリッタたちが合流。しかし、肝心のリデオに逃げられてしまい……。

公開された場面写真では、自信満々な様子のテオリッタをはじめ、間男に扮するザイロらの姿が切り取られている。

また、脚本を猪原健太、絵コンテを片桐崇（WIT STUDIO）、作画監督を小畑賢、國松聖士、平林航、福士真由美、福田佳太、堀川陽向、難波功、阿菁、骨架、涼月、杜经靖、Federico Iglesias、KANENOBU、Lau,mono、TigerWasabiがそれぞれ手がけていることも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）