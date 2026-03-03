紅茶花伝×サンリオキャラクターズ！新CM「クロミのわがまま」篇が全国放映開始
コカ･コーラシステムは、紅茶飲料ブランド「紅茶花伝」において、当社として初となる「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションした各種キャンペーンを2026年3月2日（月）より実施中だ。株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」が出演する新CM「クロミのわがまま」篇を同日より全国放映するほか、Coke ON ドリンクチケットが当たるデジタルサンプリングや、ここでしか手に入らないオリジナルアイテムが当たるキャンペーンを展開。また、6製品全31種類の限定コラボボトルも期間限定で全国発売※する。「紅茶花伝」と「サンリオキャラクターズ」の唯一無二のコラボレーションを楽しめる。
「紅茶花伝」は、紅茶ならではの香りとすっきりとした味わいで、気分がふっと軽くなる「ちょうどいいリフレッシュ」で、世界に心地よさをもたらしたい、というブランドの想いがある。今回、世代を超えて愛されている、株式会社サンリオの「クロミ」「はぴだんぶい」と、初のコラボレーションが実現。紅茶花伝の想いと「サンリオキャラクターズ」の可愛らしい世界観が重なり合うことで、毎日に笑顔があふれる、より心地よい「ちょうどいいリフレッシュ」をお届けする。
※限定コラボボトルの詳細は、別途3月2日公開の「紅茶花伝」製品リリースを確認のこと
https://www.coca-cola.com/jp/ja/media-center
■「紅茶花伝」と「サンリオキャラクターズ」が初のコラボ！新CM「クロミのわがまま」篇を全国放映
3月2日（月）から放映となる新CMでは、株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」が登場。CMでは「クロミ」の要望に応えた子分の”バク”が「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」を差し出す。「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」を飲んだ「クロミ」が、その心地よいすっきりとした味わいに思わず「ちょーどいい〜！」と叫びリフレッシュする様子を、可愛らしくキャッチーに描く。
タイトル：「クロミのわがまま」篇（15秒）
放送開始日：2026年3月2日（月）
放送地域：全国
■抽選で1万名様にCoke ON ドリンクチケットが当たる「紅茶花伝 ちょーどいい〜パズル」キャンペーン
3月2日（月）から「紅茶花伝」公式Xにて、抽選で1万名様にCoke ON ドリンクチケットが当たる「紅茶花伝 ちょーどいい〜パズル」キャンペーンを開催する。キャンペーン投稿内の画像をタップすることで、「クロミ」のパズルゲームに参加が可能です。ゲームをクリアし、ポストをシェアいただいた方の中から抽選でCoke ON ドリンクチケットをプレゼントする。
実施期間 ： 2026年3月2日（月）〜3月29日（日）
※抽選はシェアポスト後、即時で行われる
※当選者にのみ、「紅茶花伝」公式XよりDM（Xチャット）をお送りする
※Coke ON ドリンクチケットのご利用には「Coke ON」アプリのダウンロードが必要
ポイントを集めると、抽選で「クロミ」「はぴだんぶい」とコラボしたオリジナルアイテムが当たる
2026年3月2日（月）から、「紅茶花伝」製品を購入いただき、パッケージに記載の二次元コードから専用サイトにアクセスするとポイントを獲得できます。獲得したポイント数に応じて、抽選で「クロミ」「はぴだんぶい」とコラボしたオリジナルアイテムなどが当たる。
応募期間 ： 2026年3月2日（月）0：00〜6月14日（日）23：59まで
対象製品 ： 「紅茶花伝」全製品
賞 品 ：
【1ポイント応募】 PayPayポイント1,000円分（7,500名様）
【3ポイント応募】 刺繍ナイロンバック 全7種（2,000名様）
【5ポイント応募】 ELECOMモバイルバッテリー 全2種（1,000名様）
※ポイント獲得はお1人1日1回まで
■通常スタンプに加え「サンリオキャラクターズ」限定デザインスタンプがもらえる「Coke ON」キャンペーン
「紅茶花伝」をコカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」からCoke ON対応自動販売機でご購入いただくと、通常のスタンプに加え、「サンリオキャラクターズ」の限定デザインスタンプを付与する。スタンプをためると、Coke ON対応自動販売機でお好きなコカ・コーラ社製品1本と交換できる「Coke ON ドリンクチケット」がプレゼントされる。
応募期間 ：2026年3月2日（月）〜3月29日（日）
対象製品 ：Coke ON対応自動販売機で販売している「紅茶花伝」全製品
※利用には「Coke ON」アプリのダウンロードが必要
〇「クロミ」について
自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック！？イケメンがだ〜い好き。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。趣味は、日記をつけること。恋愛小説にはまっている。好きな色は、黒。好きな食べ物は、らっきょう。子分のバクは、クロミを乗せて空を飛べる。がまん強くて、クロミに意地悪されてもめげない。世界中をクロミ化するため奮闘中！
〇「はぴだんぶい」について
2020年、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル、個性あふれる6にんの男のコたちが「ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう」という意味をこめたユニット「はぴだんぶい」を結成。5周年を迎えた2025年以降より「みんなとなら、どんなことも”だいじょうぶい”！」をスローガンに、わいわいたのしく活動中！公式ファンネームは「だんびぃ」。
© ’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L663692
■「紅茶花伝」ブランドサイト
