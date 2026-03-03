30人の全メンバーが揃った。

【もっと読む】侍Jで待遇格差が浮き彫りに…大谷翔平はもちろん「メジャー組」と「国内組」で大きな隔たり

2日、山本由伸（ドジャース）と岡本和真（ブルージェイズ）がチーム練習に合流。6日開幕のWBC1次ラウンドに向けて調整した。

オリックスとの強化試合が行われたこの日、京セラドームには複数のMLB球団のスカウトが来場。将来のメジャーリーガーを発掘しに来日した彼らが、試合前の練習中にわざわざ挨拶に出向いたのが、宮崎・都城高時代の山本を発掘、ドラフト指名にこぎつけた山口和男アマスカウトグループ長だった。

山本が所属するドジャースは、ゲレン・カー副社長らが挨拶。タイガースはスカウト幹部が山口スカウトと名刺交換、積極的にコミュニケーションを図っていた。

2010年にスカウトに就任した山口グループ長は九州、沖縄地区を担当し、今はスカウトを束ねる存在だ。山本と一緒に侍ジャパン入りした宮城大弥（24=沖縄・興南高=19年ドラフト1位）、将来のエース候補である山下舜平大（23=福岡・福岡大大濠高=20年ドラフト1位）と、高卒の大物投手を次々と入団させた敏腕として知られる。

今やドジャースのエース格となった山本について、「僕は何もしていません。彼が頑張っただけです」と言う山口スカウト。その山本が古巣のオリックス選手、関係者とフランクに旧交を温める姿に、「そこ（人柄）が変わってしまうと由伸ではなくなる。親代わりとして、他に言ってくれる存在もいないだろうし、そこはちゃんと見てるつもりです」と続けた。

今も山本が試合に登板するごとに連絡を取り合っているという山口グループ長。選手を見る目はもちろん、選手と長く信頼関係を築けるのも敏腕と言われる所以だ。

山本に続いて宮城、山下が将来的にメジャー挑戦を決断した際、この生みの親もキーマンの一人になる。「山口詣で」をしたメジャー球団は勘所を押さえている。

◇ ◇ ◇

史上最多のメジャーリーガーを招集している侍Jだが、チーム内には明らかな「待遇格差」がある。大谷翔平は別格としても、「メジャー組」と「国内組」との間にも大きな隔たりが浮き彫りになっている。いったいどういうことか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。