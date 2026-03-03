金田久美子、“ノースリーブ姿”で美スイング姿を披露！「センス良すぎです」

プロゴルファーの金田久美子が自身のInstagramを更新。ラウンド中やオフショットなどを公開しました。

金田久美子が“一張羅”を披露！「すごく素敵」ファン歓喜

金田プロは「キャディさんのカメラアングルは前から撮って、後ろから撮って、と何を言っても、決まって斜め前からでした」とコメントして、スイングをする映像を公開。

動画はドライバー、アイアン、フェアウェイウッドでのショットでしたが、いずれも右後方から撮影されており、希望していた角度では撮ってもらえなかったようです。それでもキャディーに向けて「コップンカー（ありがとう）」と、感謝の言葉を添えていました。

また、「練習の時は とにかく日焼け対策してます」と写真内に記し、キャップの上からつばの広いハットをかぶり、顔はマスク、腕にはアームカバーを着用した姿も投稿。強い日差しに備えた、徹底した日焼け対策がうかがえます。

最後は「キャミにデニムが私の一張羅。笑」とつづり、鏡越しの自撮りショットも公開。カジュアルなギャルファッションで、抜群のスタイルを披露しました。

今回の投稿にファンからは「我なく楽しんでね」「キャミデニムもゴルフコーデもセンス良すぎですし美しい」「美脚が映えてる」などのコメントが寄せられていました。

※kinkumiringo93／Instagram