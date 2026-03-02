結成13年の絆が武道館で開花！天空音パレードが「天下一武道館」で見せた、神話級の多幸感ステージ
2026年2月24日、アイドル界の聖地・日本武道館にて開催された『IDOL FES 天下一武道館 2026』。全国の実力派が集結するこの大舞台で、大阪が生んだ至宝「天空音パレード」が、キャリア13年の底力と、それ以上に眩い「最高の笑顔」を見せつけた。先日、JR大阪駅「桜橋アベニュー」の全長42mに及ぶ大型パノラマ広告に登場し、地元・大阪での圧倒的な存在感を証明したばかりの彼女たち。世界各国でロケを行い、数々の神話を歌にしてきた「天パレ」が、ついに日本の聖地・武道館のステージに降臨。キャリアに裏打ちされた実力と、心の底から楽しむメンバーの笑顔が、収容14,501人の会場を熱狂の渦に巻き込んだ。リーダーの足森いづみ、そして岸りんか、羽澄るな、仁瀬みる、甘咲あずの5人による熱狂のステージをレポートする。
■聖地に響く“ジーザスサウンド”。13年の物語が武道館へ
場内が暗転し、神話をモチーフにした壮大なSEが鳴り響くと、観客の視線は一斉にステージへ。1曲目は、疾走感の中に哀愁が漂う『バハムート』。 「ついに来たよ、武道館！」 リーダー足森いづみの第一声と共に放たれたのは、“切なカッコいい”世界観。5人の鋭い視線とキレのあるダンスが、一瞬にして聖地を天パレの色に染め上げた。
MCを挟み、空気を一変させたのは『ペガサス』。地道な活動を続けてきた13年の歩みとリンクするような、“エモく壮大な”旋律が会場を包み込む。メンバーが声を重ねるたびに、大勢の観客から地鳴りのような拍手が沸き起こり、ステージと客席が一つになる感動的な光景が広がった。
ラストを飾ったのは、天パレの真骨頂ともいえる『ダルマタイシ』。それまでのシリアスな表情から一転、弾けるような笑顔で“王道カワイイ”アイドル像を体現。この振り幅こそが彼女たちの武器だ。神話の鋭さとアイドルの多幸感を見事に描ききり、最後の一音まで全力で駆け抜けた彼女たちに、天井を突き抜けるような熱烈な拍手が送られた。
■メンバーの「楽しむ力」が大観客を魅了
今回のステージで最も印象的だったのは、5人の瑞々しい笑顔だ。
・圧倒的なオーラでセンターを牽引する 足森いづみ
・華やかなパフォーマンスで視線を釘付けにする 岸りんか。「大好きなアイドルの＝LOVE（イコラブ）さんが立ったこの武道館と同じステージに、今日自分も立てて本当に嬉しいです！」と、憧れの聖地に立った喜びを爆発させた。
・表現力豊かなダンスで物語を紡ぐ 羽澄るな。「武道館の景色、最高でした！これからも、もっともっと自分を磨いて、日本一のきゅるきゅるアイドルを目指していきます！」と興奮気味に宣言。
・天性の明るさで観客の心を掴む 仁瀬みる。「『ペガサス』の歌詞に込められた思いが、今の、そして未来の私たちを暗示していると感じています」と語り、楽曲に託したグループの決意を滲ませた。
・全身でステージを楽しむ 甘咲あず。「入って1ヶ月で夢の武道館、自分でもありえないことだと思います。ラッキーガールだからこそ出せる力強さを見せられた」と、新人離れした度胸と強運をアピール。
メンバー同士がアイコンタクトを交わすたびに溢れる笑顔は、まさに「夢を叶えた瞬間」そのもの。その多幸感は瞬く間に客席へ伝染し、初めて彼女たちを見る観客をも巻き込んだ、巨大な「パレード」が完成させた。
■大阪の誇りを胸に。鳴り止まない拍手の中で
「天下一」を競い合うフェスの文脈において、彼女たちのステージは「楽しんだ者が勝者である」ことを証明した。激しいダンスの中でも崩れない歌唱力と、何より5人の絆が作り出す温かい空気感。大阪駅の巨大広告をジャックするほどの勢いそのままに、最後の一音まで全力で駆け抜けた彼女たちに、武道館の天井を突き抜けるような熱烈な拍手が送られた。
■リーダー・足森いづみ コメント
「アイドル14年目にして初めて武道館に来ました！一歩ずつ歩んできたこのパレードが、今日ついに武道館という素晴らしい景色に繋がりました。ステージに立つ前は緊張もしたけれど、5人で顔を見合わせた瞬間、『あ、今日は絶対最高に楽しめる！』って確信しました。今、世界で一番私たちが楽しんでいる自信があります！この最高の笑顔を、もっともっと遠くまで届けていきたいです！天パレ、最高！！」
【天空音パレード プロフィール】
「神話の世界を歌にする。」をコンセプトに、独自ジャンル「ジーザスサウンド」を展開。大阪・南森町の常設劇場「アイドルテラス」を拠点に活動。 イタリア、セブ島、台湾、韓国など積極的な海外ロケや、「すきドルPROJECT」全国グランプリ受賞など、13年にわたり着実に実績を積み上げてきた。2026年にはJR大阪駅「桜橋アベニュー」の42m大型広告に起用されるなど、名実ともに大阪を代表するグループへと成長。その勢いは武道館を経て、さらに加速している。
■公式SNS・ウェブサイト
・Official Site：https://tenkuonparade.jp/
・X (旧Twitter)：https://x.com/TOP_official_
・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC3tp3Vx833WbHZin-VSMf_g
・Blog：https://ameblo.jp/jso0701/
（左から）仁瀬みる、羽澄るな、足森いづみ、甘咲あず、岸りんか
JR大阪駅の42m大型広告に登場（2026年2月）
