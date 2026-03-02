スペースXが約17時間で2回連続打ち上げ　スターリンク衛星を合計54機軌道投入

スペースXは日本時間2026年3月1〜2日にかけて、カリフォルニア州とフロリダ州の2拠点から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを相次いで打ち上げ、スターリンク（Starlink）衛星合計54機を所定の軌道へ投入しました。いずれも第1段ブースターの海上回収に成功しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 17-23）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月1日 19時10分

・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：Starlink衛星 25機（Starlink Group 17-23）

スペースXのミッションページによると、第1段ブースター（B1082）は今回が20回目の飛行で、これまでにUSSF-62、OneWeb Launch 20、NROL-145、そしてスターリンクミッション17回に使用されてきました。打ち上げ後、第1段ブースターは太平洋上のドローン船「Of Course I Still Love You（OCISLY）」への着艦に成功しました。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 10-41）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月2日 11時56分

・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：Starlink衛星 29機（Starlink Group 10-41）

スペースXのミッションページによると、第1段ブースター（B1078）は今回が26回目の飛行で、これまでにCrew-6、SES O3b mPOWER-B、USSF-124、Bluebird 1-5、Nusantara Lima（PSN N5）、そしてスターリンクミッション21回に使用されてきました。打ち上げ後、第1段ブースターはバハマ沖の大西洋上に待機していたドローン船「Just Read the Instructions（JRTI）」への着艦に成功しました。

スターリンクトレイン観測の参考

【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）

スターリンク衛星は、打ち上げ後しばらくの間、列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

関連画像・映像

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

