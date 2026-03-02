Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が、海外スケジュールのために韓国を出国。韓国メディアのSNSでは、空港に到着したヒョンジンの姿を捉えた動画が公開され、ファンの注目を集めている。

【動画】①②③Stray Kidsヒョンジンの最新空港ファッション④1月にもDiorのショーに参加したヒョンジン【写真】デニムオンデニムでパリに向かうヒョンジン（1月20日）

■Stray Kidsヒョンジンがパリへ。ディオールを纏った最新空港ファッションに反響

3月3日（現地時間）、フランス・パリで行われるDior（ディオール）の2026秋冬コレクションショーに出席する予定のヒョンジンは、サングラスで前髪を上げ、伸びた髪を耳にかけたナチュラルなヘアスタイルで韓国の国際空港に到着。オレンジとグリーンのボンバージャケットに黒のパンツを合わせた装いで、肩にかけたレザーのショルダーバックに、マフラーをくくりつている。

3月とは言え、まだまだ寒い韓国の午前中。ヒョンジンは袖で手を隠し、そのままポケットにイン。首をすくめるようにして笑顔を見せた。

SNSでは「ヒョンジン様 かっこよ…」「サングラスで前髪全部上げてるのお初」「また髪の毛伸びてる！」「美しすぎる」「気だるそうなヒョンジン美人すぎ」「横顔の造形美と頭身すごい」「お顔が良すぎる」「いつ見ても完ぺきにかっこいい」など早くも大きな反響が寄せられている。

■Stray Kidsヒョンジンは1月にもディオールのショーに出席

ヒョンジンは、1月21日に行われたディオールのショーにも出席。白シャツにブルーのツイードジャケット、デニムパンツという装いを披露しており、今回のショーのコーディネートにも注目が集まっている。

■写真：デニムオンデニムでパリに向かうStray Kidsヒョンジン（1月20日）