この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が「サンジの海賊レストランで想像以上の塩対応に爆笑!!料理も神すぎた【USJワンピース2025 / サンレス&プレショ】」と題した動画を公開しました。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中の「サンジの海賊レストラン」と「ワンピース・プレミアショー」を体験し、その魅力を余すところなく伝えています。



動画ではまず、ロンバーズ・ランディングで開催されている「サンジの海賊レストラン」の様子を紹介。毎年テーマが変わるこのレストランですが、今年は壁面に飾られた絵画や装飾が世界観を盛り上げています。提供される料理は「おれから君への愛のフレンチ」と銘打たれた本格的なコース料理。前菜には「色とりどりの愛の前菜」として、生ハムとテリーヌやシーフードマリネなど6種類が一皿に盛られ、もちもぐさんは「高級感があってほんまに高級フレンチって感じ」と絶賛しました。メイン料理は魚と肉から選択可能で、魚料理は「鯛とホタテのカダイフ包み」、肉料理は「ビーフステーキ トリュフソース」と、どちらもキャラクターをイメージした凝ったメニューとなっています。



ショーのパートでは、バルトロメオの進行とともにサンジが登場し、会場のボルテージは最高潮に。ここで見逃せないのが、サンジによるゲストへの対応の違いです。女性ゲスト（レディー）には甘い言葉と丁寧なファンサービスを行う一方、男性ゲストには冷ややかな視線を送るなど、徹底した“塩対応”を見せます。もちもぐさんがデザートの配膳を受ける際、サンジはあからさまに嫌そうな表情を浮かべ、お皿を雑に置くというパフォーマンスを披露。これに対しもちもぐさんは「すっごい塩対応でした」「めっちゃ嬉しかった」と、ファンならではの喜びを語りました。



動画の後半では「ワンピース・プレミアショー」の様子もレポート。幼少期のルフィやシャンクス、エース、白ひげといった人気キャラクターが次々と登場し、迫力ある演出が繰り広げられます。食事もショーも楽しめるUSJの夏イベント。2026年のワンピースコラボはどうなるのか。ワンピースの世界観にどっぷりと浸りたい方は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。