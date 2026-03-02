この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が「サンジの海賊レストランで想像以上の塩対応に爆笑!!料理も神すぎた【USJワンピース2025 / サンレス&プレショ】」と題した動画を公開しました。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中の「サンジの海賊レストラン」と「ワンピース・プレミアショー」を体験し、その魅力を余すところなく伝えています。

動画ではまず、ロンバーズ・ランディングで開催されている「サンジの海賊レストラン」の様子を紹介。毎年テーマが変わるこのレストランですが、今年は壁面に飾られた絵画や装飾が世界観を盛り上げています。提供される料理は「おれから君への愛のフレンチ」と銘打たれた本格的なコース料理。前菜には「色とりどりの愛の前菜」として、生ハムとテリーヌやシーフードマリネなど6種類が一皿に盛られ、もちもぐさんは「高級感があってほんまに高級フレンチって感じ」と絶賛しました。メイン料理は魚と肉から選択可能で、魚料理は「鯛とホタテのカダイフ包み」、肉料理は「ビーフステーキ トリュフソース」と、どちらもキャラクターをイメージした凝ったメニューとなっています。

ショーのパートでは、バルトロメオの進行とともにサンジが登場し、会場のボルテージは最高潮に。ここで見逃せないのが、サンジによるゲストへの対応の違いです。女性ゲスト（レディー）には甘い言葉と丁寧なファンサービスを行う一方、男性ゲストには冷ややかな視線を送るなど、徹底した“塩対応”を見せます。もちもぐさんがデザートの配膳を受ける際、サンジはあからさまに嫌そうな表情を浮かべ、お皿を雑に置くというパフォーマンスを披露。これに対しもちもぐさんは「すっごい塩対応でした」「めっちゃ嬉しかった」と、ファンならではの喜びを語りました。

動画の後半では「ワンピース・プレミアショー」の様子もレポート。幼少期のルフィやシャンクス、エース、白ひげといった人気キャラクターが次々と登場し、迫力ある演出が繰り広げられます。食事もショーも楽しめるUSJの夏イベント。2026年のワンピースコラボはどうなるのか。ワンピースの世界観にどっぷりと浸りたい方は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:54

入場開始！サンジの海賊レストランの雰囲気
02:24

豪華食材を使用した「愛のフレンチ」実食レビュー
03:28

サンジ登場！レディーへのファンサービスと男性への塩対応
10:34

サンジが直接デザートを配膳する至福の時間
14:59

ワンピース・プレミアショー2025体験レポート

関連記事

【USJ】「真似したい」便利グッズが満載！冬のユニバを楽しむカバンの中身＆絶品フード

【USJ】「真似したい」便利グッズが満載！冬のユニバを楽しむカバンの中身＆絶品フード

 紅茶が「無限に出てくる」天国を発見！わんこそば状態で楽しむ絶品スコーン

紅茶が「無限に出てくる」天国を発見！わんこそば状態で楽しむ絶品スコーン

 【大阪初】もちもぐチャンネルがセサミカフェで爆食レビュー

【大阪初】もちもぐチャンネルがセサミカフェで爆食レビュー
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

もちもぐチャンネル_icon

もちもぐチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 3450人 171 本の動画
おいしいもの大好き！食べる・旅・テーマパークが大好きなアラサー夫婦。ユニバが好きでよく行くので USJ多めです。
youtube.com/channel/UCmEIXdKYE2LStOF3M0_G3kg YouTube