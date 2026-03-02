俳優谷原章介が2日、MCを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。米国、イスラエルによるイランへの大規模攻撃で、ハメネイ師が殺害され、小学校などでは女子児童を含む148人の死亡が伝えられるなど、戦火が拡大している情勢について「混迷の極み。世界がどうなっていくのか見えない」と危機感を表明した。

25年6月に続いて今回2月28日に電撃的に開始されたイスラエル、米国によるイランへの先制攻撃により、ハメネイ氏は死亡。イラン側によると、小学校で女児を含む148人が犠牲になり、赤新月社はイランの死者は200人以上に上っているとしている。

谷原は「この週末にハメネイ師の死亡を聞いた時、本当に驚きました。1月にベネズエラのマドゥロ大統領、2月にメキシコのギャングのボス（メキシコに圧力をかける米国の情報提供で麻薬カルテルに対し、メキシコ陸軍特殊部隊が作戦を展開）、3月にハメネイ師。混迷と対立がどんどん深まっているし、混迷の極みというか、まったくこれから世界どうなっていくのか見えなくなってる」と語った。

谷原から話題を振られたカズレーザーは「（ベネズエラ含め）それぞれの攻撃、介入で出口が見えていない。その状況で、これだけ（イランにも）新しい戦火を広げるというのは目的が分かりづらい。アメリカの国益があるのかもしれないけど、特に今回のイランに関してはそれが見えない」と感想を語った。