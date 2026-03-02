地味だけど使える！「よく考えたな〜」弱点を克服した100均お掃除グッズ

ダイソーをパトロールしていると、便利な掃除グッズを発見。メラミンスポンジと研磨剤入りクリーナーがひとつになったアイデア商品で、お値段は￥110（税込）。8カット分使用でき、気軽に使い捨てしやすいのが魅力。また、メラミンスポンジ特有のあの弱点を克服している、地味に良くできたアイテムなんですよ♪

商品情報

商品名：カビお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）

価格：￥110（税込）

内容量：8カット分

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480770680

これ地味に使える！ダイソーのアイデアが光るお掃除グッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、掃除グッズ売り場で気になる商品を発見しました。今回購入してきたのは、その名も『カビお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）』。お値段は￥110（税込）です。

ミシン目が入っており、8カット分使用できます。上部の青い部分が研磨剤入りクリーナーで、下部の白い部分がメラミンスポンジです。早速使っていきましょう。

弱点を克服してる！ダイソーの『カビお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）』

まずはメラミンスポンジ側で水栓金具を磨いていきます。スポンジを切り離し、水に濡らすだけですぐに掃除が始められるので、この手軽さが嬉しいです。一般的なメラミンスポンジと変わらず汚れ落ちも良くて、曇っていた蛇口もキレイになりました。

また、裏側に硬めのカビ取り用クリーナーが付いているおかげで、スポンジがヘタってきても手で握りやすいのが◎メラミンスポンジ特有の弱点を克服しており、最後までスポンジを使い倒せます。

次に研磨剤入りクリーナーで、洗面所のカビを落としていきます。排水口トラップや水が溢れるのを防いでくれる小さな穴（オーバーフロー）など、複雑な形や隙間にもスポンジを滑り込ませられます。

洗面所周りの掃除もこのスポンジで。角にもフィットし、ヌメリのあるカビや汚れもこすり落とせるのがGOODです。隅々まで掃除したら、スポンジをポイッと捨てられるのもこの商品の魅力。コスパも良いので、気軽に使い捨てできる掃除グッズをお探しの方にもおすすめですよ。

今回はダイソーの『カビお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。