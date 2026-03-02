【明日から】Amazon 新生活セールで山崎実業の「tower」シリーズがセール価格に
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、2026年3月3日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール対象商品の中から山崎実業の「tower」シリーズをご紹介。見た目はスタイリッシュながら、かゆいところに手が届く機能性で、多くの人に愛されています。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

折りたたんで収納し、サッと広げて簡単に設置できる室内物干し


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 折り畳み 室内物干し 山崎実業(Yamazaki) 折り畳み 室内物干し ホワイト 使用時：約W175×D25×H160cm タワー tower 洗濯物干し コンパクトに収納できる 組み立て簡単 6619

5kg用のお米を袋ごと入れられる米びつ 計量カップ付き


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 密閉 袋ごと 米びつ 5ｋｇ 計量カップ 付 タワー 山崎実業(Yamazaki) 密閉 袋ごと 米びつ 5ｋｇ 計量カップ 付 ホワイト 約W28XD16.5XH28.5cm タワー スリム シンク下 持ち手付き 3375

高さが低いフラットタイプで、調理中のゴミなども入りにくい排気口カバー


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 奥行 伸縮 排気口カバー ６０ｃｍ コンロ用 ブラック 約W64×D10〜16.5×H3.7cm タワー tower コンロ奥ラック ちょい置き 分解して洗える 4563

マグネットで浴室の壁に浮かせて収納できる風呂用イス


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 洗いやすい マグネット 風呂イス タワー tower 浮かせる収納 お手入れ簡単 山崎実業(Yamazaki) 洗いやすい マグネット 風呂イス SH32 ホワイト W33×D27×H32cm タワー tower 浮かせる収納 お手入れ簡単 1653

マグネットで洗濯機の正面や側面に簡単取り付けられる折り畳み棚


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 折り畳み棚 タワー tower 折りたたみラック 山崎実業(Yamazaki) 洗濯機横 マグネット 折り畳み棚 ホワイト 約W41XD27XH25.5cm タワー tower 省スペース ラック 折り畳み式 5096

調節ネジで固定するだけ。テーブル横用のリモコンラック


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) テーブル横 リモコンラック 本体:W30×D10×H9.5~11cm(調節ネジ含む) タワー tower デスク 後付け タブレットスダンド 充電したまま収納 山崎実業(Yamazaki) テーブル横 リモコンラック ブラック W30×D10×H9.5〜11cm(調節ネジ含む) タワー tower デスク 後付け タブレットスタンド 充電したまま収納 1575

幅が調節できる、シンク下の鍋蓋＆フライパン収納スタンド


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) シンク下 幅調節 鍋蓋＆フライパン収納スタンド W32 ／ W40 山崎実業(Yamazaki) シンク下 幅調節 鍋蓋＆フライパン収納スタンド W40 ホワイト W40×D14.1×H14cm タワー tower スライド式 仕切りバー 1361

浴室壁面に強力マグネットで取り付けられるバスルームバスケット


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) マグネット バスルームバスケット ワイド 山崎実業(Yamazaki) マグネット バスルームバスケット ワイド ホワイト 約W44.3×D12.3×H12cm タワー tower 浴室ラック フック付き 奥行スリム 浮かせる収納 3769

コンロ奥の隙間に。調味料の一時置きにも便利な多機能ラック


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) タワー コンロ周りラック 棚付き コードを通せる穴付き IHクッキングヒーターラック 山崎実業(Yamazaki) コンロ奥 隙間 ラック ブラック 約W58XD11XH19.5cm タワー コンロ奥カバー 奥に置くだけ ゴミや汚れをガード 4784

ゴミ袋を隠して3分別できる蓋付きダストワゴン


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 蓋付き 目隠し 分別 ダストワゴン 45L タワー tower ハンドル・キャスター付き ゴミ箱 山崎実業(Yamazaki) 蓋付き 目隠し 分別 ダストワゴン 45L 3分別 ブラック W76×D44×H60cm(キャスター含む) タワー tower ハンドル・キャスター付き ゴミ箱 1823

その他のセール予定商品


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) マグネット スポンジ ＆ ディスペンサーラック トレー付き ホワイト 約W25.5×D9.5×H9cm タワー tower スポンジ置き フック付き 浮かせる収納 3972

Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) キッチン家電下ラック ホワイト タワー 山崎実業(Yamazaki) 【 完成品 】 引き出し付き キッチン 家電下ラック ホワイト 約W22.2×D27.5×H11.5cm(取っ手含む) タワー tower スライド棚 小物収納 紅茶パック収納 2018

Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) タオルハンガー タワー ウォール バスタオルハンガー 山崎実業(Yamazaki) 横から掛けられる バスタオルハンガー スリム ホワイト 約W65XD15XH75cm タワー tower タオルハンガー 物干し 5576

Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) frame かさたて フレーム 傘立て 山崎実業(Yamazaki) かさたて 32本用 ブラック 約W43.5×D22.5×H42.5cm フレーム frame 傘立て スリム 大容量 玄関 2753

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


