イチローがドジャース・山本由伸選手と熱い握手！ ユンケル新CMで夢の共演が実現
イチローと、MLBロサンゼルス・ドジャースの山本由伸選手が初共演する栄養ドリンク「ユンケル」（佐藤製薬株式会社）新テレビCM「共演・出会い」篇が、3月2日より放送開始。CM映像に加え、2人のインタビュー映像も公開された。
【動画】「待ってたよ」イチローが山本由伸選手と熱い握手！ ユンケル新テレビCM「共演・出会い」篇
今回のテレビCMは、長年ユンケルのCMに出演してきたイチローと、新たにユンケルファミリーに加わった山本由伸選手の初共演を描いた内容。
舞台は広大な球場。スポットライトに照らされる中、ユンケルを手にした二人が、それぞれの場所から歩み出し、互いにゆっくりと距離を縮めていく。山本選手の「はじめました」という言葉に、「待ってたよ」と答えるイチロー。マウンドで2人は出会い、「これからも、強くあるために」という想いとともに、力強く握手を交わす。ラストは、「ユンケル、投入!!」という掛け声を合図に、マウンド中央に立つ2人と商品が映し出され、CMは締めくくられる。
挑戦を続ける二人が同じ舞台に立ち、これからもユンケルとともに前へ進む姿を描いたドラマチックな映像に仕上がった。
初の共演となった本テレビCMの撮影当日、山本由伸選手はとても緊張した面持ちで撮影に臨んでいた。そんななか、先にカメラ前に立ったイチローが、落ち着いた佇まいと抜群の演技力でソロカットの撮影を進めていくと、山本選手はその様子を真剣な眼差しで見つめていた。
いよいよ2人での共演カットが始まると、イチローが自然に山本選手をリード。撮影が進むにつれて緊張もほぐれ、合間には笑顔で言葉を交わすほどに。撮影を通して距離が縮まっていく様子が印象的な現場だったという。
また、メジャーリーグ野球殿堂入りを果たしたイチローと、ワールドシリーズ最優秀選手賞（MVP）を受賞した山本由伸選手のユンケルのCM初共演を記念し、オリジナルグッズが当たる「ユンケル イチローさん×山本由伸選手 初共演キャンペーン」を4月30日23時59分まで実施。詳細はキャンペーンサイトまで。
イチローと山本由伸選手が初共演する「ユンケル」新テレビCM「共演・出会い」篇は、3月2日放送開始。
【動画】「待ってたよ」イチローが山本由伸選手と熱い握手！ ユンケル新テレビCM「共演・出会い」篇
今回のテレビCMは、長年ユンケルのCMに出演してきたイチローと、新たにユンケルファミリーに加わった山本由伸選手の初共演を描いた内容。
舞台は広大な球場。スポットライトに照らされる中、ユンケルを手にした二人が、それぞれの場所から歩み出し、互いにゆっくりと距離を縮めていく。山本選手の「はじめました」という言葉に、「待ってたよ」と答えるイチロー。マウンドで2人は出会い、「これからも、強くあるために」という想いとともに、力強く握手を交わす。ラストは、「ユンケル、投入!!」という掛け声を合図に、マウンド中央に立つ2人と商品が映し出され、CMは締めくくられる。
初の共演となった本テレビCMの撮影当日、山本由伸選手はとても緊張した面持ちで撮影に臨んでいた。そんななか、先にカメラ前に立ったイチローが、落ち着いた佇まいと抜群の演技力でソロカットの撮影を進めていくと、山本選手はその様子を真剣な眼差しで見つめていた。
いよいよ2人での共演カットが始まると、イチローが自然に山本選手をリード。撮影が進むにつれて緊張もほぐれ、合間には笑顔で言葉を交わすほどに。撮影を通して距離が縮まっていく様子が印象的な現場だったという。
また、メジャーリーグ野球殿堂入りを果たしたイチローと、ワールドシリーズ最優秀選手賞（MVP）を受賞した山本由伸選手のユンケルのCM初共演を記念し、オリジナルグッズが当たる「ユンケル イチローさん×山本由伸選手 初共演キャンペーン」を4月30日23時59分まで実施。詳細はキャンペーンサイトまで。
イチローと山本由伸選手が初共演する「ユンケル」新テレビCM「共演・出会い」篇は、3月2日放送開始。