[3.1 オランダ・エールディビジ第25節](デ・フロルーシュ・フェステ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[トゥエンテ]

先発

GK 1 ラース・ウンナーシュタル

DF 23 S. Lemkin

DF 28 B. van Rooij

DF 39 M. Rots

DF 43 R. Nijstad

MF 6 R. Zerrouki

MF 14 K. Hlynsson

MF 20 T. van den Belt

FW 10 サム・ランメルス

FW 11 D. Rots

FW 27 S. Ørjasæter

控え

GK 21 S. Karssies

GK 22 プジェミスワフ ティトン

DF 12 Guilherme Peixoto

DF 38 M. Bruns

MF 4 M. Kjølø

MF 32 A. Verschueren

MF 42 D. Weidmann

FW 7 マルコ・ピアツァ

FW 9 リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル

FW 25 L. Vennegoor of Hesselink

監督

ヨン ファン デン ブロム

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 5 ハイス・スマル

DF 20 M. Deijl

DF 21 アネル・アフメドジッチ

MF 7 ヤクブ・モデル

MF 10 ルシアーノ・バレンテ

MF 15 ジョーダン・ボス

MF 23 アニス・ハジ・ムーサ

MF 24 タイス・クラーイエベルト

FW 9 上田綺世

控え

GK 13 シュテファン・ベンダ

GK 39 リアム・ボシン

DF 2 バート・ニーウコープ

DF 8 ジェレマイア・シント・ジュステ

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

MF 6 ファン・インボム

MF 44 T. van den Elshout

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 19 ラヒーム・スターリング

FW 32 アイメン・スリティ

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります