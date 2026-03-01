トゥエンテvsフェイエノールト スタメン発表
[3.1 オランダ・エールディビジ第25節](デ・フロルーシュ・フェステ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[トゥエンテ]
先発
GK 1 ラース・ウンナーシュタル
DF 23 S. Lemkin
DF 28 B. van Rooij
DF 39 M. Rots
DF 43 R. Nijstad
MF 6 R. Zerrouki
MF 14 K. Hlynsson
MF 20 T. van den Belt
FW 10 サム・ランメルス
FW 11 D. Rots
FW 27 S. Ørjasæter
控え
GK 21 S. Karssies
GK 22 プジェミスワフ ティトン
DF 12 Guilherme Peixoto
DF 38 M. Bruns
MF 4 M. Kjølø
MF 32 A. Verschueren
MF 42 D. Weidmann
FW 7 マルコ・ピアツァ
FW 9 リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル
FW 25 L. Vennegoor of Hesselink
監督
ヨン ファン デン ブロム
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 5 ハイス・スマル
DF 20 M. Deijl
DF 21 アネル・アフメドジッチ
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
MF 15 ジョーダン・ボス
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 24 タイス・クラーイエベルト
FW 9 上田綺世
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 8 ジェレマイア・シント・ジュステ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 6 ファン・インボム
MF 44 T. van den Elshout
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 19 ラヒーム・スターリング
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります