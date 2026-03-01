◆第１４回御厨人窟（みくろど）賞・重賞（３月１日、高知競馬場・ダート１４００メートル、不良）

黒船賞（３月２４日）と同条件の重賞に１２頭が出走し、１１番人気（単勝９３・８倍）で岡村卓弥騎手が騎乗のジョウショーホープ（牡６歳、高知・雑賀正光厩舎、父ミッキーロケット）が、重賞初勝利を飾った。勝ちタイムは１分３０秒５。

レースは好位追走で脚をため、最後の直線で内から鋭い脚で抜け出した。昨秋、ＪＲＡから高知に移籍し、９戦目での初勝利を重賞で飾った。

最低１２番人気で単勝２８０・１倍のカツベンケイ（木村直輝騎手）が、ゴール前で鋭い追い込んできて２着。雑賀正光厩舎のワンツーとなった。３番人気のワイドカント（宮川実騎手）が３着に続き、３連単５１７万２０１０円を筆頭に大荒れ決着となった。

岡村卓弥騎手（ジョウショーホープ＝１着）「思い描いた通りの展開になりましたし、最後はやっぱり馬が頑張ってくれたと思います。力まず走れて勝負所の手応えがすごく良かったので、“これは”と思って、最後に進路ができて突き抜けることができました。自厩舎で重賞を勝ったことがなかったので、本当にうれしいです。２着も自厩舎の馬が来て、３連単もすごい配当がついてるなって。（応援してくれているファンに）ちょっとでも貢献できて、よかったなって思います。厩舎の皆が一丸となって頑張っている結果なので、本当に先生も喜んでくれていると思います」