NetEase Gamesが提供するバトルロイヤルゲーム『荒野行動』は、女性VTuberグループ「ホロライブ」とのバンド編コラボを3月1日から3月23日まで開催することを発表した。

今回のコラボには、猫又おかゆ、戌神ころね（初登場）、兎田ぺこら、白銀ノエル、ラプラス・ダークネスの5名が登場。5人がバンドを結成した姿でゲーム内に実装され、『荒野行動』プレイヤーにとって思い出の楽曲「FLOWER」のカバーパフォーマンスも披露される。

注目のコラボアイテムとして、猫又おかゆ＆戌神ころねのSP銃器（専用演出付き）、兎田ぺこらのSP衣装「双兎の遊戯」、5人で使用可能なオブジェ「星々の約束・バンド結成」が登場するほか、生歌ボイスパック「FLOWER～hololive collaboration ver.～」も実装予定だ。イベント参加で最大50連コラボガチャおよび録りおろしボイスパックが無料で獲得できる。

コラボを記念した特別生配信が3月1日19時より実施される。出演メンバー5人による特別企画やゲーム実況が配信されるほか、視聴者向けの配信限定ボイスパックも配布予定となっている。

コラボ期間中は応援イベントも開催され、応援したいメンバーを選択してバトルミッションを達成することでポイントを獲得し、ファンクラブ貢献ランキングに参加できる。ランキング上位のプレイヤーにはコラボガチャ×50や永久ランキング称号などの報酬が用意されている。

このほか、過去にコラボした白上フブキ、獅白ぼたんのコラボスキンや、輸送機「ミラクルアライバル」、95式「兎田ぺこら」などの人気アイテムの復刻も実施される。（文＝リアルサウンド編集部）