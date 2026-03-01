¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é¡ÖHARD WORK¡×¡Ö¥¹¥¥¹¥®¡×³Ú¶ÊÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é¡ÖHARD WORK¡×¡Ö¥¹¥¥¹¥®¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡ÖHARD WORK¡×¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î⼤⻄Î®À± ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ß£×£Ï£×£Ï£× ¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º Season£±¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£¥µ¥ÓËÁÆ¬¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¥®¥ê¥®¥ê ¤Þ¤À¤Þ¤À¤Þ¤À¤Þ¤À¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤ÏÆÃ¤ËÃæÆÇÀÈ´·²¤Ç¡¢¡ÖºÇ⾼¡Ä¡¡ÍèÀ¤¤â⾃Ê¬¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö°ìÀ¸°¦¤·¤Æ¤ó¤¼ Neighbors¡×¤È¤¤¤¦Ãç´Ö¤ä¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸þ¤±¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤³¤â¤Ã¤¿²Î»ì¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÏÉáÃÊ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î·Ò¤¬¤ê¤ÇÃç´Ö¤Î¡Öå«¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô630Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥¥¹¥®¡×¤Ï¥¹¥®Ìô¶É¡Ö50¼þÇ¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×CM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¡Ö¥¹¥¥¹¥®¡ª¡¡¥À¥¤¥¹¥¥¹¥®¡ª¤Æ´®¤é¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë²Ã¤¨¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢°¦¤·¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÏDance Practice±ÇÁü¤È¡¢º£Ç¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò 1st DOME LIVE ¡ÆVoyAGE¡Ç¡×¤Ç¤Î¡Ö¥¹¥¥¹¥®¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÇ°¤·¡¢3/3(²Ð) 20¡§00¤«¤éStationhead¤ÇÆÃ½¸¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ÖHARD WORK¡×
¢£¡Ö¥¹¥¥¹¥®¡×
2026Ç¯3·î1Æü(Æü) ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://naniwadanshi.lnk.to/10thSG
◾️¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHARD WORK¡×
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¡ÊBlu-ray¡¿DVD¡Ë
[CD+Blu-ray¡Ï\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡ËLCCA-6251/2
[CD+DVD] \1,650¡ÊÀÇ¹þ¡ËLCCA-6253/4
¢¨¥¸¥ã¥Ð¥é7ÌÌ14P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉõÆþ
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.HARD WORK¡Ê¡ØÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ß£×£Ï£×£Ï£× ¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º Season£±¡Ù¼çÂê²Î¡Ë¡¡¡¡
M2.Never Romantic¡Ê±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¥ß¥é¥¯¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë
M3.·¯Æ¨Èò¹Ô ¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢§Blu-ray¡¿DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦¡ÖHARD WORK¡× Music Video
¡¦¡ÖHARD WORK¡× Making of Music Video
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×¢¡ÊBlu-ray¡¿DVD¡Ë
[CD+Blu-ray¡Ï\1,870¡ÊÀÇ¹þ¡ËLCCA-6255/6
[CD+DVD] \1,870¡ÊÀÇ¹þ¡ËLCCA-6257/8
¢¨20P²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉõÆþ
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.HARD WORK
M2.Never Romantic
M3.¤Þ¤À½Õ¤Î¤Þ¤Þ
¢§Blu-ray¡¿DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦¡ÖNever Romantic¡× Music Video Full ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ver.
¡¦¡ÖNever Romantic¡× Music Video ¥½¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ver.
¡¦¡ÖNever Romantic¡× Making of Music Video
¡ûÄÌ¾ïÈ×
[CD¡Ï\1,320¡ÊÀÇ¹þ¡ËLCCA-6259
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.HARD WORK
M2.Never Romantic
M3.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê ¡ÈS¡É
M4.¥·¥§¥¥Þ¥Ï¡ù¡ÊROUND1 CM¥½¥ó¥°¡Ë
M5.~M8.M1.~M4.¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±
¡ûA´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¡¢¨2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Î½Ð²Ù¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸»º½ªÎ»
[CD¡Ï\728¡ÊÀÇ¹þ¡ËLCCA-6260
¢¨»æ¥¸¥ã¥±»ÅÍÍ
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.HARD WORK
M2.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê ¡ÈS¡É
¡û¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡ÚWORKWORK♡¤á¤Á¤ãROMANTIC BOX¡ÛÈ×
[CD¡Ü¥°¥Ã¥º¡Ï\2,640¡ÊÀÇ¹þ¡ËLCNC-0096
¢¨¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹BOX»ÅÍÍ
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.HARD WORK
M2.Never Romantic
¢§¥°¥Ã¥º
¡¦¤Ê¤Ë¤ï¤ó¤À¡¼¤Þ¤ó¥¹¥Þ¥Û¥ê¥Ü¥ó¡Á¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¤Ë¡Á
¡¦É½¤âÎ¢¤âRomantic♡¥Í¥Ð¥í¥Þ¥¢¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È 1Ëç
¡¦¡Ö²¶¡Ä¥·¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡©¡×ÂÔË¾¤ÎNever Romantic¥½¥í¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¥»¥Ã¥È
