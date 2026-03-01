山本由伸は侍ジャパン合流のために帰国した

帰国早々の神対応だった。野球日本代表「侍ジャパン」の山本由伸投手（ドジャース）が1日、自身のインスタグラムを更新し、ストーリーズ機能で帰国を報告した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ出場するエースによる、古巣オリックスへの愛を滲ませた投稿にファンは「歓喜の涙」と興奮している。

3月1日、日曜日の午前7時56分。待望の“報せ”が届いた。山本がインスタグラムに投稿したのは、高所から撮影されている京セラドームの写真だった。BGMにはオリックスの応援歌「SKY」が使用されていた。

古巣への愛が溢れる投稿にファンは即反応した。ネット上には「嬉しいの一言」「オリックスファン歓喜の涙」「京セラドームの写真にSKYは嬉しい」「神すぎる」「古巣愛あって泣ける」「待ってました」といった感激の声が相次いでいた。

山本は、ここまでオープン戦では2試合に先発し、4回2/3を投げて8安打4失点で防御率5.79。WBCでは1次ラウンド、6日のチャイニーズ・タイペイ戦（東京ドーム）での先発が有力視されている。

2月27日（日本時間28日）には「すごく楽しみにしてますし、僕も台湾でプレーしたことありますし、台湾のファンの方がどれだけ野球が大好きか、すごく分かってるつもりなので。そういった意味でも、すごく盛り上がる試合になると思います。ベスト尽くせるようにしっかり準備して臨みたいと思います」と意気込みを語っていた。（Full-Count編集部）