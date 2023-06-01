侍ジャパン【写真：加治屋友輝】

写真拡大

ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

　野球日本代表「侍ジャパン」は27日から中日との強化試合2連戦（バンテリンドーム）を戦った。大谷翔平投手（ドジャース）らメジャー組も合流し、大盛り上がりだった名古屋に大物俳優が訪れた。

　それは藤木直人だ。

　28日に自身のXを更新し、取材を兼ねて前日27日に球場を訪れたことを報告。ラジオ番組の仕事で、3年連続で広島のキャンプ取材をした縁で、ユニホーム小園海斗内野手のものを選んだといい、実際に背番号3の「KOZONO」を着てバックネット裏でポーズを取る写真もアップした。

　これにはファンも驚き、多くの反響が寄せられている。

「マジかよ　ドーム近隣だからワンチャン会えたかも」
「えっ！！　私もいたー！　見たかった〜！」
「いいなぁ〜観戦してたのね」
「えー！　藤木直人いたの！！！！！」
「凄」

　さらに「わー　カープ小園選手のユニホームを、直人さんが着てる!!　胸熱」「小園のユニフォーム着てくださってありがとうございます」など、ユニホームのチョイスに反応も寄せられていた。

（THE ANSWER編集部）