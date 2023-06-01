ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

野球日本代表「侍ジャパン」は27日から中日との強化試合2連戦（バンテリンドーム）を戦った。大谷翔平投手（ドジャース）らメジャー組も合流し、大盛り上がりだった名古屋に大物俳優が訪れた。

それは藤木直人だ。

28日に自身のXを更新し、取材を兼ねて前日27日に球場を訪れたことを報告。ラジオ番組の仕事で、3年連続で広島のキャンプ取材をした縁で、ユニホームは小園海斗内野手のものを選んだといい、実際に背番号3の「KOZONO」を着てバックネット裏でポーズを取る写真もアップした。

これにはファンも驚き、多くの反響が寄せられている。

「マジかよ ドーム近隣だからワンチャン会えたかも」

「えっ！！ 私もいたー！ 見たかった〜！」

「いいなぁ〜観戦してたのね」

「えー！ 藤木直人いたの！！！！！」

「凄」

さらに「わー カープ小園選手のユニホームを、直人さんが着てる!! 胸熱」「小園のユニフォーム着てくださってありがとうございます」など、ユニホームのチョイスに反応も寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）