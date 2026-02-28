この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『資生堂の決算発表がヤバい…今後の見通しについて財務のプロが解説します。』では、脱・税理士の菅原氏が、2期連続赤字に陥った資生堂の決算を財務の観点から整理している。第3四半期時点では520億円の赤字見通しが示され、市場に衝撃が走ったが、正式決算では407億円の赤字となった。それでも前年の108億円から大幅に悪化している点に変わりはない。



菅原氏は、本業を示すコア営業利益自体は黒字である点を確認しつつ、巨額赤字の背景に特殊要因が重なったと説明する。低価格帯ブランドを売却し、高級路線へ舵を切った戦略の過程で、海外事業の減損や売却対価の未回収分が損失として計上された。とりわけ米国で買収したブランドの伸び悩みは象徴的で、のれんの減損が最終赤字を押し広げた構図だ。



さらに、中国市場の失速も重い。かつて成長を牽引した中国は競争環境が激化し、観光客向け販売であるトラベルリテールも低迷している。一方、日本市場は比較的堅調とされるが、世界展開を前提とした高級化戦略が想定通りに進んでいない現実が浮かび上がる。



人員体制も大きく変わった。数年で従業員数は大幅に減少し、販売チャネルは百貨店中心からeコマース重視へと移行している。構造転換の痛みが決算数字に表れているとも読める。



会社側は次期に黒字転換を見込む計画を示すが、菅原氏は過去の予測と実績の乖離に触れ、見通しの扱い方に慎重な姿勢を示す。決算説明会の言葉だけでなく、数字の裏側を見る重要性を強調する点が印象的だ。



高級路線への転換は失敗なのか、それとも長期的な布石なのか。中国と米国の立て直しは可能なのか。動画では具体的な数値推移とともに論点が整理され、単なる赤字報道では見えにくい構造が示されている。短期の結果にとどまらず、10年単位で評価すべき戦略の成否をどう見るか。その視点は本編で確かめたい。