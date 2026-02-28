格闘家でタレントの角田信朗（64）は、1993年に旗揚げされたK-1に初期から出場し、2003年に引退。その後は、レフェリーとして数々の名勝負をさばいてきた。そんな角田は7年前に23歳年下の女性と結婚。『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」は2人の馴れ初めに迫った。

現在、角田のマネージャーを務める妻について角田は「よく『娘さんですか？』って聞かれるんだけど、家内です。7年前に再婚しまして。僕とは歳が23違うので」と打ち明けた。

マネージャーを務める妻の美希さん（41）。メディアに出るのは今回が初めてだ。実は、美希さんはもともと角田の追っかけファンだったという。2人の出会いは9年前。

当時について角田は「（美希さんから）『ジムに本を持っていけばサインしていただけますか？』というインスタグラムのDMが来たんです。『請求書以外だったら何でもサインしますよ』と返信したら、本当に本を持ってジムに来てくれた」と振り返る。

美希さんも「私もすごくトレーニングが好きでした。私の両親と同い年ぐらいでこんなムキムキな人はどんなトレーニングをしているんだろうって純粋に知りたかった」と当時を語った。



つまり、ファンがDMを送った形だ。とはいえ、2人が出会った日は“特別”だった。

角田は「筋トレの話で盛り上がったので『じゃあ明日、クリスマスの夜、もしよかったら一緒にご飯食べますか？』って。ナンパとかそういう感覚ではなく、トレーニングの話で盛り上がったので『もしよかったら続きを』という話です」と明かした。

そうして2人は聖なる夜に食事へ。そして帰り際、角田は美希さんの“ある対応”に惹かれたという。

角田がタクシーを拾い、タクシー代を渡したところ美希さんは頑なに受け取らなかったという。「そういう人は初めて」と驚いた角田は「もしかしたら、この子とは長いお付き合いになるかも」と感じたという。

美希さんも角田の第一印象について「会ったら全然怖いイメージがなくて、すごく優しくて面白い人だなと。初めて会った時に“ビビッ”ときたみたいに言うじゃないですか。そんなの絶対ないと思っていたけど、今思えばそれだったのかもしれない」と語った。

その後2人は交際をスタートさせるが、角田は当時、K-1人気の下降とともにメディアからの仕事の依頼が激減。所属事務所からの独立を考えていた。



立ちはだかった「年齢の壁」

当時の心境について角田は「仕事量が減って、自分でやっていくのがいいのかなって思っていた頃に（美希さんに）出会ったから『一緒にやる？』という話になった」と振り返る。



その後、美希さんの両親に結婚の挨拶へ行くも立ちはだかったのが年齢の壁。

美希さんの父は角田の6つ歳上、母に至っては1つ歳下だという。だが角田は何度も通い、頭を下げ、初めて食事をした日から2年後のクリスマスに入籍した。

（『ABEMA NEWS』より）

