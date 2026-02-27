【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始

ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて、Nintendo Switch 2用RPG「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」を発表した。

「ポケモン」シリーズ最新作がついに発表。今作は風が吹き抜ける美しい島々、きらめく波が寄せ返す広大な海が舞台となる。

公開されたトレーラーでは豊かな自然の中で暮らすポケモンたちのほか、主人公、御三家ポケモンたちの姿もお披露目。また、新たに登場するピカチュウのカゼピカくんとナミピカちゃんの可愛らしいカットシーンも公開された。

2027年に全世界同時発売予定となる。

【【公式】『ポケットモンスター ウ インド ・ウェーブ』1st Trailer】【【公式】Pokémon Presents 2026.2.27】

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。