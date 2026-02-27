安藤美姫さんがX更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が見事に金メダルを獲得した。2006年トリノ、2010年バンクーバーに出場した元五輪選手が2人に選んだ「花」が、ファンの注目を集めている。

女子で五輪2大会連続出場の安藤美姫さんは27日、自身のXに「実は安藤お花が好きで花言葉に載せて選手のイメージを伝える事があるのですが 今回もたくさんの感動とメモリーをくださったスケーターへの勝手な！！！安藤のイメージを作りました」とし、ミラノに出場した各スケーターに花を贈った。

りくりゅうには、「選んだ花は“トルコキキョウ” 花言葉は“よき語らい”“深い思いやり”」とし、次のように説明した。

「このオリンピックを通じてお2人の言葉や氷の上での姿を見てお互いを思う気持ちや信頼関係 言葉には表せられない“愛”を感じました そして よく話し合い思いやる事で強くなられた結果が日本人初のペアスケートでの世界の頂点 力強く壮大な演技に繋がったのかなと思います 特に三浦選手の優しく包み込む姿が優しいトルコキキョウのようで美しかった」

X上のファンにも反響が広がった。「トルコキキョウにたとえる貴方も素敵」「本当に素敵な表現ですね… 三浦璃来選手と木原龍一選手の演技からは、言葉では表せない深い信頼と愛情が伝わってきます」「りくりゅうにあまりにもぴったりで胸が熱くなります」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）